Nederland vant EM-finalen etter målfest

(Nederland–Danmark 4-2) Til tross for en dansk drømmestart etter fire minutter, ble keeperspillet avgjørende da Nederland ble for sterke i EM-finalen.

Avgjørelsen falt etter 50 minutter på stillingen 2–2. Nederland fikk frispark snaue 20 meter fra mål og både Lieke Martens (som scoret på frispark mot Sverige i kvartfinalen) og kaptein Sherida Spitse stilte seg opp.

Førstnevnte tok tilfart, men hoppet over ballen og lot Spitse skyte. Hun fyrte av gårde et lurt og lavt skudd i keeperhjørnet, et skudd som Danmarks keeper Stina Lykke Petersen kun ble stående og se på.

Dette er europamesterne i fotball for kvinner siden starten i 1984: * 2017: Nederland * 2013: Tyskland * 2009: Tyskland * 2005: Tyskland * 2001: Tyskland * 1997: Tyskland * 1995: Tyskland * 1993: Norge * 1991: Tyskland * 1989: Vest-Tyskland * 1987: Norge * 1984: Sverige. Kilde: NTB

– Det er ganske overraskende at det kommet nok et frispark i keeperhjørnet langs bakken, og at det får lov til å gå inn. Dessverre for Lykke Petersen er den godt satt, men det er ikke godt keeperspill på to av målene til Nederland, sa NRK-kommentator Tom Nordlie.

Lykke Petersen ble matchvinner i semifinalen mot Østerrike, men hadde ingen god dag på jobben i finalen.

Og da Danmark pøste på med folk i angrep for å jakte en utligning, satte Vivianne Miedema sitt andre for kvelden og sitt fjerde mål på seks kamper. EM-tittelen var i boks.

Da kokte det virkelig på tribunen blant de 30 000 menneskene med finalebillett–de aller fleste kledd i oransje.

Dansk drømmestart

Men det var Danmark som åpnet scoringsballet først på De Grolsch Veste mot vertsnasjonen. Allerede etter fire minutter ble Sanne Troelsgaard lagt ned i feltet og dommeren pekte på straffemerket.

Fra krittmerket satte Nadia Nadim sikkert inn sitt andre EM-mål og Danmark tok ledelsen 1–0.

Men gleden ble kortvarig for danskene. Seks minutter senere viste Shanice van de Sanden hvorfor hun har vært en av mesterskapets aller beste spillere. Hun fosset forbi Cecilie Sandvej og ga Miedema en nesten ferdigscoret pasning på knappe elleve meter.

– Skal man kritisere noe så er det det danske forsvaret som ikke markerer Miedema i den situasjonen, sa Nordlie.

(U) Lykke for Danmark

Lieke Martens gjorde alt selv da hun økte til 2–1 for Nederland. Hun vendte bort Maja Kildemoes og bøyde ballen forbi Lykke Petersen i det danske buret.

– Om det ikke skal skrives som en stor tabbe, så er det mulig å ta den, sa Nordlie og refererte til tidligere landslagssjef Even Pelleruds kritikk av keeperspillet i årets EM.

Men tre minutter senere ville ikke Danmark-kapteinen, Pernille Harder (24), være noe dårligere.

En perfekt gjennombruddspasning fant Harder, som rundlurte Anouk Dekker fra kanten og skjøt ballen i mål ved nærmeste stolpe.

– En fantastisk prestasjon av Harder, sa Nordlie da han så reprisen av scoringen.

Fire mål på en halvtime i et nokså målfattig mesterskap var uvant kost. Lagene gikk til pause på stillingen 2–2.

