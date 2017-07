Maren Mjelde vil savne John Terry

APELDOORN (VG) Norges landslagskaptein Maren Mjelde (27) setter stor pris på at Mats Møller Dæhli tar et oppgjør med engelsk garderobekultur, men har ikke merket noe til nedlatende bemerkninger etter et halvår i Chelsea.

– Jeg har ikke lest det han skrev, men har fått med meg at han gjorde det. Jeg synes det er stort av ham og veldig kult, og setter stor pris på det, sier Maren Mjelde til VG.

«Hvordan mange så på jenter og kvinner, det preger meg fortsatt i dag. Jeg tror mye er blitt annerledes i den tradisjonelle engelske fotballkulturen i løpet av de siste årene, for jeg ser mange tegn til at store klubber tar jenter og fotball på et helt annet alvor nå, men i den fotballkulturen jeg var en del av var kvinner og fotball en vits. Det ble bare latterliggjort. Det var en ekkel generell holdning til hva kvinner skulle være og skulle gjøre», skrev Møller Dæhli i et innlegg på Instagram.

Mjelde poengterer, som Dæhli, at veldig mye har skjedd de siste sesongene.

– Forskjellen er enorm på noen få år i Chelsea. Fra å ha hatt de dårligste treningstidene på kveldstid, har vi nå en egen treningsbane som er helt lik herrenes. Den gamle var for dårlig, den ble gravd opp og nå er det undervarme og alt er likt det herrelaget har. Det er spyttet inn masse penger. De tar oss virkelig på alvor.

– Du har ikke merket noe til et kulturelt problem?

– Nei, absolutt ikke. Jeg kjenner jo ikke til hvordan det var tidligere i historien, men jeg kjenner til utviklingen. Bare det at Conte (Chelsea-manageren) kommer ned og ser treningene våre viser at klubben er blitt en enhet, og eieren (Abramovitsj) sier at vi skal bli den beste klubben i Europa på både på dame- og herresiden, sier Norges kaptein, som vil savne én mann litt ekstra fra høsten av; stopperkjempen John Terry, om er solgt til Aston Villa.

DAMENES VENN: John Terry har vært veldig engasjert rundt Chelseas satsing på fotball på damesiden. Her er han på tribunen under en kamp mot Sunderland. Foto: GETTY IMAGES

– Det er litt synd for oss at han forsvinner. Terry har sittet i damestyret og bryr seg virkelig om damelaget. Han har en datter som spiller selv og har vært en pådriver for oss. Det er i det hele tatt en del fine typer der som skjønner og vet hva vi holder på med, sier Mjelde, litt glad for å snakke om noe annet enn det nedslående 0-1-tapet for Nederland i noen minutter.

Men akkurat nå handler det ikke om Chelsea for Maren Mjelde. Nå skal hun som den norske anføreren gå foran for å få ryddet opp i de norske problemene etter EMs åpningstap for Nederland.

– Jeg våknet opp i dag og tenkte at «f..., det her må vi klare å snu sammen». Jeg kjenner på revansjelysten allerede.

– Hvorfor gikk det så dårlig?

– Jeg vet ikke. Førsteomgangen var ganske grei, men 2. omgangen var ikke bra, og det var ingen kul følelse. Vi har møtt Nederland ganske mange ganger, og forskjellen var altfor stor sammenlignet med tidligere møter. Jeg synes ikke denne kampen viser den riktige styrkeforskjellen mellom lagene.

Les også: Et norsk braknederlag

– Var dere så dårlige at du er bekymret?

– Neeei, jeg er ikke det. Det var ingen god følelse, men jeg vet at vi har prestert mye bedre tidligere i år. Jeg ser muligheter, og jeg skal være en av de som går foran nå.

– Er diskusjonen rundt spillervalg og formasjoner forstyrrende?

– Vi skjønner at det er meninger utenfra, men vi forholder oss til det trenerteamet velger – og er tro mot det.

Mjelde og Norge begynte med uavgjort 1–1 mot Island i EM for fire år siden. Da endte det med sølvmedalje.

– Vi har vært med på dette før. Nå må vi vise hva som bor i oss, sier Mjelde.