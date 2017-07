Kraftig FIFA-fall for A-landslagene etter at Semb ble toppfotballsjef

APELDOORN/OSLO (VG) Herrelandslaget har stupt på FIFA-rankingen etter at Nils Johan Semb (58) ble toppfotballsjef. Pilene peker også nedover for kvinnene.

Semb ble toppfotballsjef i Norges Fotballforbund i 2009, og en gjennomgang av Norges plasseringer på FIFA-rankingen siden den gang viser følgende:

• Herrelandslaget har aldri scoret dårligere og ligger nå på 88. plass. Norge er rett foran Madagaskar og Færøyene, men bak Libya og Kongo.

• Da Semb ble ansatt, var herrelandslaget på 32. plass. Året etter klatret Norge opp til nr. 12, men siden den gang har pilen – med noen få unntak – pekt rakt nedover.

• Kvinnelandslaget var nr. 7 på FIFA-rankingen i 2009. Åtte år senere har de falt fire plasser. Og årets EM i Nederland endte med null seirer, null mål og null poeng.

Reagerer: Det er faktisk en skandale

Nils Johan Semb møtte norsk presse sammen med trener Martin Sjögren tirsdag formiddag, etter at fiaskoen ble komplett dagen i forveien. Toppfotballsjefens rolle er nå blitt et hett diskusjonstema på Twitter. Semb har hovedansvar for alle landslag på herresiden og for kvinnenes A-landslag.

Har en lang vei å gå, sier Semb

– Hva kan du si om hele din periode som toppfotballsjef og resultatene som har vært underveis? spør VG.

– Resultatene har vært veldig ujevne og spesielt i det siste. Vi hadde selvsagt ambisjon om å gjøre et langt, langt bedre EM, så det er skuffende. Vi har stort sett hatt gode resultater på kvinnesiden og var i en finale for fire år siden. Vi har også hatt gode resultater med de yngre landslagene våre, sier Semb.

– På herresiden har det vært en resultattørke over lang tid. Vi hadde et U21-lag som tok bronse, og én play-off med A-landslaget, men A-landslaget har ikke vært i noe sluttspill siden 2000. Norsk fotball har en lang vei å gå akkurat i øyeblikket. Det må vi erkjenne.

«Caro» bomme på straffe: – Toppen av kransekaken ...

– Bør din stilling også vurderes på lik linje med trenerens?

– Jeg tror at vi evaluerer oss hele tiden, og vi blir evaluert hele tiden i forhold til de tingene som må gjøres for å få fart i norsk fotball. Det er et ganske komplisert bilde. Hva skal til for å løfte produktet, hva skal til i Toppserien, hvordan skal man øke statusen på kvinnefotballen og legge rammebetingelsene bedre. Det gjelder også i herrefotballen, både på spillerutvikling og i barnefotballen. Vi har også en eliteserie som sliter med å få resultater i Europa. Og landslagene er et resultat av hvor gode spillere vi klarer å utvikle i hverdagen i klubbene, svarer Semb og legger til:

– Så er det opp til landslagstrenerne som vi ansetter – og som vi har ansvaret for å ansette – å forvalte de spillerne vi har til rådighet.

Toppfotballsjefen understreket også at det er viktig å evaluere årets EM-nederlag nøye, og at de må være kritiske seg selv.

Dette sa trener Martin Sjögren:

Resultater siden 2009

Siden 2009 har Norges herrelag mislyktes i å kvalifisere seg til både EM i 2012, VM i 2014 og EM i 2016.

Semb i går: – EM var et delmål, VM er hovedmålet

Kvinnelandslaget ble slått ut i gruppespillet under VM i 2011 og kvalifiserte seg dermed ikke til OL året etter. I EM 2013 ble det sølv, mens 8-delsfinale ble endestasjon i Canada-VM i 2015. Norge kvalifiserte seg ikke til OL i Rio året etter. Og i år røk de hodestups ut av EM.

PS: Nils Johan Sembs superlønn vakte oppsikt da VG satte et kritisk søkelys på pengebruken i Norges Fotballforbund i februar 2016. Året før hadde Semb en skattbar inntekt på 2,67 millioner kroner.

