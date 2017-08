Keeperen ble helt da Danmark gikk til EM-finalen på straffer

(Danmark-Østerrike 0-0, 3-0 på straffer) Danmark er klar for sin første EM-semifinale for kvinner. Keeper Stina Lykke Petersen (31) ble den store helten i straffesparkkonkurransen.

Ada Stolsmo Hegerberg på tilskuerplass kunne se de danske jentene slippe jubelen løs etter 120 minutters spill pluss straffespark.

Danmark har fem ganger tidligere tapt EM-semifinaler. Denne sjette gangen lyktes det da Østerrike var motstander i torsdagens dramatiske kamp i Breda.

Tidligere i EM vant Danmark 1-0 over Norge i gruppespillet. Også den gang reddet Stine Lykke Petersen et straffespark.

Les også: Rekordfå scoringer i EM gleder ekspertene

– Det er kult at Danmark kommer til finalen. De er gode, sa TV2-ekspert Solveig Gulbrandsen på direktesendingen.

– Det er sinnssykt. Jeg skal klype meg i armen. Det er historisk, sa Danmark-profilen Pernille Harder til dansk TV2.

FEIRING: Danmarks helter kan slippe jubelen løs. De er klare for EM-finalen søndag. Foto: Ermindo Armino , AP

Finalemotstander blir England eller Nederland, som spiller den andre semifinalen fra kl. 20.45 torsdag.

– Selvfølgelig kan vi det, svarte Danmark-trener Nils Nielsen da han ble spurt av dansk TV2 om de også kunne vinne finalen.

Danmark slo ut den kanskje største EM-favoritten, Tyskland, i kvartfinalen og hadde alle muligheter. Østerrike bommet på et straffespark i ordinær tid og deretter på tre i straffesparkkonkurransen: To av dem ble reddet av keeper, mens et tredje gikk over. Dermed ble det hele avgjort på Danmarks fjerde straffespark.

VGs fotballjournalist: Dette er bare pinlig for norsk fotball

Nadia Nadim satte enkelt den første straffen for Danmark, så bommet Feiersinger for Østerrike.

Deretter økte kapteinen Pernille Harder til 2-0 for Danmark. Den østerrikske keeperen var etter ballen, men nådde ikke fram.

HELTEN: Danmark-keeper Stina Lykke Petersen redder skuddet fra Viktoria Pinther i straffesparkkonkurransen. Foto: Tobias Schwarz , AFP

Så reddet keeper Stina Lykke Petersen for Danmark, og Sofie Junge hadde sjansen til å øke til 3-0, men den østerrikske keeperen Zinsberger reddet skuddet fra Sofie Junge.

Leste du? «Caro» om straffebommen: – Toppen av kransekaken ...

Østerrike klarte ikke å score på det tredje skuddet heller. Stina Lykke reddet enda en gang.

Da midtstopper Simone Boye satte ballen oppe i vinkelen på Danmarks fjerde straffe, var det allerede avgjort.

Østerrike ble tildelt et straffespark i 1.omgang, men Sarah Puntigam blåste ballen over. Ingen av lagene klarte å få ballen i mål i 120 minutters ordinært spill.

Danmark har vunnet EM-gull for herrer én gang. Det skjedde i 1992 da de danske drenge slo Tyskland i finalen på Nya Ullevi i Göteborg.

Søndag kan vi komme til å oppleve nye danske EM-helter.