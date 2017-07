Hegerberg-mamma kritisk til Sjögren og NFF

Under et halvt døgn etter den blytunge EM-exiten la ikke moren til en av Norges mest profilerte fotballspillere skjul på at hun var svært skuffet.

«Tidenes ansvarsfraskrivelse Sjögren og NFF… Får være måte på!» meldte Gerd Stolsmo – mamma til landslagsspillerne Andrine og Ada Hegerberg – på Twitter i morgentimene tirsdag.

Hun fikk etter litt svar fra enn annen bruker at man trenger store endringer, før mamma Hegerberg svarte: «Ja, store endringer».

Står for meldingen



Da var det bare gått cirka ti timer siden EM-fiaskoen var et faktum etter tapet for Danmark mandag kveld.

Norge scoret null mål, tok null poeng og endte desidert sist i gruppespillet. Sammen med pappa Stein Erik Hegerberg har Gerd Stolsmo vært på plass i Nederland for å følge mesterskapet på tett hold siden Norges første kamp den 16. juli. De to har bakgrunn som fotballspillere. Pappa Stein Erik som midtstopper i den nest øverste divisjonen, mens mamma Gerd var midtspiss for Trondheims-Ørn på øverste nivå.

De fikk se at Ada Hegerberg gikk gjennom et tungt mesterskap. Hun scoret ikke ett mål i løpet av 270 EM-minutter. Lyon-spissen fikk i det hele tatt lite å jobbe med i motstanderens felt gjennom tre kamper.

Storesøster Andrine startet på sin side EM-generalprøven mot Frankrike, men ble vraket til åpningskampen. Deretter spilte hun fra start mot Belgia, før hun så siste kamp mot Danmark fra benken igjen.

VG har vært i kontakt med Gerd Stolsmo. Hun ønsker ikke å utdype meldingen, men sier at hun «står for den». Pappa Stein Erik Hegerberg ønsker heller ikke å kommentere saken.

VG har også vært i kontakt med toppfotballsjef Nils Johan Semb. Heller ikke han ønsker å kommentere saken.

EKSPERT: Tom Nordlie, her fra en trening med det norske herrelandslaget før play off-kampene mot Ungarn i november 2015. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Nordlie: – Ikke nødvendig



Tom Nordlie har fungert som rådgiver for begge Hegerberg-søstrene inntil januar i år.

Han har fulgt deres opp- og nedturer i flere år, og nå under mesterskapet i Nederland som NRKs ekspertkommentator.

– Jeg kjenner Gerd godt. Hun står opp for sine i tykt og tynt, og er emosjonell. Hun sier det sikkert full av følelser og frustrasjon. Gerd har holdt seg i skinnet i flere år, sier Nordlie til VG og smiler.

– Men nå sprakk det. Det er lov å mene, men dette var ikke nødvendig og kunne vært tatt direkte med de det berører, slår NRK-eksperten fast.

Øyeblikk av skuffelse



En som for alvor vet hvordan det er å være engasjert idrettspappa med et svært talentfullt barn, er Finn Aamodt. Han jobber i dag som coach på Olympiatoppen i teknisk og taktiske idretter.

Han hadde fulgt og trent Kjetil André Aamodt til å bli en av verdens fremste alpinister. Men underveis i sønnens landslagskarriere hadde pappa Finn også meninger. Han er forelagt de to Twitter-meldingene til Gerd Stolsmo og svarer følgende på hvordan han oppfatter utspillet.

– Jeg tenker at det selvfølgelig kommer i et øyeblikk av skuffelse. Jeg er for konstruktivitet i slike situasjoner. Og hun mener det må skje endringer. Ser man på resultatene så må det jo kanskje skje noe. Men hva som skal skje vet ikke jeg, for jeg kjenner ikke nok til det, sier pappa Aamodt til VG.

Utfordrer mamma Hegerberg



IDRETTSPAPPA OG OLYMPIATOPPEN-COACH: Finn Aamodt. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Forstår du at hun gjør det hun gjør?

– Ja, jeg forstår jo det. De ble jo hausset opp noe sykt i forkant – blant annet av dere i VG. De var europamestere før de entret banen der nede. Det er ikke gunstig det heller.

– Hun er moren til en profilert utøver og går hardt ut mot treneren og forbundet. Hva synes du om det?

– Det må hun svare på selv. Det er nok i øyeblikkets skuffelse. Ada fikk ikke til så mye ute på banen der. Hun er nok mye bedre for klubblaget. Det er klart at det setter sitt preg. Jeg vil jo utfordre Gerd Stolsmo til å si hvilke endringer hun vil ha. Det hadde vært interessant å høre. Jeg mener at alle bør være åpne for konstruktiv kritikk. Slik er toppidretten. Det må hele tiden være utvikling og endring i et lag.

Tok det på kammerset



– Ville du gjort det samme i en frustrert situasjon, dersom det fantes sosiale medier da Kjetil var aktiv?

– Jeg ville nok gått til kilden og tatt det konstruktivt med den. Det skjer jo ikke noe, uansett hva Twitter eller pressen skriver. Det skjer jo ikke noe da. Jeg var uenig i mange ting da Kjetil var aktiv, men jeg tok det på kammerset, sier han.

Aamodt senior forteller for historiens skyld at det var de daværende alpintrenerne Dieter Bartsch, og Jarle Aambø (senere toppidrettssjef), som fikk «gjennomgå».

– Jeg kan – med hånden på hjertet si – at det gikk en kule varmt mellom meg og Jarle Aambø. Men vi var senere venner og gode kolleger. Det var kjempehøyt under taket og det var ikke alt jeg sa som var konstruktivt. Men Jarle hadde utrolig bra regi på ting og det ble konstruktivt til slutt, sier Finn Aamodt og humrer.