Hegerberg kan ikke bestemme hvordan Norge spiller

Kommentar Ada Hegerberg (22) vil ikke spille på landslaget, og da er det like greit at hun ikke gjør det.

For et norsk landslag som kanskje er lenger nede enn noen gang er det selvsagt en dramatisk beslutning, og på åtte måneder har landslagssjef Martin Sjögren både opplevd tidenes mesterskapsfiasko og mistet sin største stjerne.

EM-FORTVILELSE: Dette ble et kjent syn under EM. Ada Hegerberg (til venstre) og Ingrid Schjelderup depper under møtet med Danmark. Foto: NTB SCANPIX

«Skal landslaget oppnå de målsettinger og resultater landslagsledelsen har satt seg kreves det etter min oppfatning forbedringer på flere områder, både i planleggingsarbeidet, i gjennomføringsfasen og i oppfølgingen», skriver Ada Hegerberg i en pressemelding. Kort fortalt mener hun at Norge bør spille annerledes, at Norge ikke spiller slik hun vil at Norge skal spille. Hun skriver også at hun har forsøkt å påvirke på «en konstruktiv måte», men føler altså ikke at hun er blitt hørt, og inntil videre vil hun ikke være med.

Begrunnelsen fremstår som merkelig. Det er selvsagt helt greit at Hegerberg mener dette. Det er også mulig å være veldig enig med henne i at det norske laget ikke har vært optimalt satt sammen i 2017. Men Ada Hegerberg kan ikke bestemme hvordan Norge skal spille fotball.

Husker du? Har jentene for stor makt?

NFF og toppfotballsjef Nils Johan Semb har gitt den jobben til Martin Sjögren, og da må hans avgjørelser gjelde, ellers blir dette bare tull, ett år etter at Roger Finjord nærmest ble presset ut av spillergruppen. Martin Sjögren gjør kanskje noen endringer utover høsten, han bør det, men de må være basert på hans egne fotballmeninger, ikke hva den eller den spilleren vil (selv om det går an å snakke sammen).

Ada Hegerberg er en stolt ung kvinne som har oppnådd ekstremt mye allerede. Hun har vunnet Champions League to år på rad, hun har stått på podiet ved siden av Cristiano Ronaldo, utropt til Europas beste spiller, hun er stemt frem som årets beste i verden av BBCs lesere og seere.

Hun reiste ut i verden på egen hånd, og har tatt for seg på en måte knapt noen annen norsk fotballspiller har greid, drevet frem av en helt spesiell selvtillit. Hun er unorsk, frykter tilsynelatende ingen, og sånn ser det også ut når hun spiller fotball. Hun har på mange måter nådd toppen tidlig, hun er vant til å ha de beste medspillerne, få de mest åpnende pasningene, de skarpeste innleggene og de utnytter hun ved å score de fleste målene i verdens kanskje beste lag.

Da blir det en brutal overgang å komme til et norsk landslag som ikke får det til, som ikke spiller slik hun er vant til, som ikke spiller slik hun vil at de skal spille. Ada Hegerberg kom til EM i Nederland som norsk fotballs fryktede dronning, men endte opp med tre kamper uten mål, knapt nok uten skudd på mål, stoltheten var såret, hun var åpenbart preget av skuffelsen.

Underveis og etterpå meldte hun at «noe må skje raskt», at «vi klarer ikke å holde på ballen», at «vi må treffe på tremeterspasninger» og så videre. Du husker kanskje også at Ada Hegerberg (og Caroline Graham Hansen) valgte å stå over pressetreffet dagen etter Norges første tap. Det var en litt merkelig manøver, det var lett å tenke at hun ble holdt tilbake fordi hun kunne komme til å si noe hun ikke burde sagt da Norge hadde tapt og storesøster Andrine var blitt vraket. Nå er det vel ganske lett å konkludere med at det trolig var det som skjedde.

I lang tid har Ada Hegerberg følt at hun ikke får ut sitt beste på landslaget, og til en viss grad er det mulig å forstå frustrasjonen. Det var litt det samme under Even Pellerud i VM for to år siden, og Roger Finjords inntreden begeistret henne altså heller ikke. Men selv om mye sikkert kan gjøres annerledes, handler dette først og fremst om at hun må innse realitetene og vite at Norge aldri kan bli som Lyon. Hun må vite at det norske laget akkurat nå ikke er blant Europas beste nasjoner. Da blir spisstilværelsen deretter.

KOMMENTERER KVINNELANDSLAGET: Trond Johannessen.

Og da blir det fort vanskelig for en type som ikke dribler tre motstandere på vei mot mål. Ada Hegerberg er best foran mål, når det skjer mye der. Når det nesten ikke skjer noen ting, som i EM, er det sikkert lett å føle selv at hun ikke utnyttes godt nok. Men det handler nok bare delvis om formasjon og system.

Mye handler også om at de medspillerne hun nå «forlater» ikke er så gode som de hun er mest vant til – og dét får ikke Martin Sjögren gjort så mye med.

Ada Hegerberg er heller ikke uten skyld i at hun ikke fikk til noe særlig under EM. Hun var ikke i form, touchen satt ikke, pasningene satt ikke, ballen ble borte for lett.

Så hva skjer nå med Norge uten stjernespissen? Er det full stopp? Ikke nødvendigvis. Lite er i hvert fall mer ødeleggende for et miljø enn når den største stjernen er misfornøyd, så da er det bedre at hun ikke er med. Kanskje vil dette fremtvinge og frigjøre energi hos andre som vokser til og tar større plass? Kanskje kan Isabell Herlovsen hentes hjem fra Kina? Udiskutabelt bør Guro Reitens potensial utnyttes på en helt annen måte. Norge har fremdeles et lag som er godt nok til å kvalifisere seg for VM, selv med europamester Nederland i gruppen.

Og dersom Norge går til VM i Frankrike, er det litt vanskelig å se for seg at Ada Hegerberg ikke er med, i sitt andre hjemland. Samtidig, når mistilliten stikker såpass dypt, er det også litt vanskelig å se for seg at hun spiller mer under Martin Sjögren.

PS! Ada Hegerberg står allerede med 66 landskamper og solide 38 mål. Det er fem kamper siden den forrige scoringen, det ble bare tre mål på 11 kamper under Martin Sjögren.