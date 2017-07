BREDA (VG) (Norge-Belgia 0-2) Langt dårligere rangerte Belgia ble for sterke for Norges EM-kvinner torsdag kveld. Nå er det krise.

I verste fall kan Norge være utslått allerede senere i kveld om resultatet i kampen Nederland-Danmark ikke går Norges vei – det vil si med nederlandsk seier.

– Her og nå er det bare sinnssykt vondt, sa en gråtkvalt Caroline Graham Hansen i et TV2-intervju som hun nærmest måtte dras til.

– Det er veldig tungt.

Åpningskampen endte med 1-0 tap for nettopp vertslandet Nederland, og Norge «måtte» vinne mot Belgia for å være med i kampen om kvartfinaleplass.

– Det er så barnefeil, sa TV2-ekspert Solveig Gulbrandsen da Belgia tok ledelsen 1-0 et kvarter ut i 2.omgang.

Riktignok var Elke van Gorp i offside, men dommeren godkjente scoringen, som gjorde at Norge måtte jage utligning.

Men i stedet ble det 2-0 ved umarkerte Janice Cayman.

– Fiaskoen er et faktum, sukket Olav Traaen på NRK Radio.

– Hvor er ledertypene i laget, spurte Gulbrandsen på TV2.

VG LIVE: Vi fulgte kampen direkte

Norge hadde et par avgjørende dommeravgjørelser mot seg, men presterte også en kamp langt under det vi kan forvente.

– Norge skal være bedre enn dette laget, sa Solveig Gulbrandsen i sin vurdering på TV2.

Martin Sjögrens jenter var veldig nær å ta ledelsen etter 12 minutter på en klabb og babb-situasjon inne i Belgia-boksen, der belgierne slet kraftig med å klarere – men til slutt fikk beinet bort ballen.

Caroline Graham Hansen burde ha gitt Norge ledelsen etter 18 minutter da hun fikk servert ballen fra Kristine Minde og hadde alle sjansers mor – men satte ballen over.

– Den bør Caro sette i mål, sa TV2-ekspert Lene Mykjåland.

SKUFFET: Ingrid Marie Spord og Kristine Minde fortviler mot Belgia. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

– Dette er fryktelig tungt, sa Martin Sjögren på TV2.

– Hvorfor rakner dette laget når det blir EM, ble han spurt?

– Jeg vet ikke hvorfor. Nå må vi bare håpe at vi blir invitert tilbake ved at Nederland slår Danmark senere i kveld, sa den norske landslagstreneren.

– Det er få spillere som setter inn sugende taklinger som kan vise vei, sa Lene Mykjåland i TV2s EM-studio etterpå.

Norge holdt trykket oppe utover i 1. omgang, og vi ventet bare på den første scoringen, men i stedet var det bare en tåspiss unna at Tine de Caigny sendte Belgia i ledelsen. Heldigvis for Norge hadde hun ikke stort nok skonummer til å sette ballen i mål.

Kommentar: Vær så snill og ikke heng med hodet

– Vi må bli mer presise på den siste tredjedelen, sa TV2-ekspert Solveig Gulbrandsen da Norge hadde passert halvtimen uten å score.

Etter 38 minutter var det Norges tur til å være en tåspiss unna scoring. Denne gang handlet det om Ada Hegerbergs skonummer - etter innlegg fra Caroline Graham Hansen, som laget sin egen autostrada på Norges høyreside i 1.omgang.

FARLIG: Ada Hegerberg i aksjon mot belgiske Heleen Jaques i Breda torsdag kveld. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Kommentar: Det var en brutal, mental nedsabling.

Caroline Graham Hansen ville ha straffespark fire minutter etter pause. Keeperen traff beinet hennes, men dommeren valgte altså å la være på blåse.

Ingrid Hjelmseth ble skadet i en voldsom kollisjon med Belgias Elke van Gorp, men etter noen minutters behandling kom den norske målvakten seg på beina igjen.

Like etter måtte hun imidlertid slippe ballen forbi seg. Tessa Wullaert fikk stå aldeles umarkert og heade, Hjelmseth klarerte, men måtte gi retur. Ballen falt ned foran beina til Elke van Gorp, som scoret, men som burde ha vært avblåst for offside.

– Ingrid burde kanskje ha holdt ballen, men det er først og fremst forsvaret som svikter, sa Solveig Gulbrandsen på TV2-sendingen.

Hjelmseth selv sa etter kampen at skaden ikke påvirket det hun gjorde i minuttene etterpå.

2-0 kom midtveis i 2. omgang. Markeringene raknet fullstendig for Norge, som dermed hadde en halv omgang på å komme tilbake.

Det klarte de ikke. Det hjalp heller ikke med seks minutters tilleggstid. Belgierne gjorde naturlig nok alt for å få tiden til å gå. For belgisk fotball for kvinner endte dette med tidenes fotballkveld.

Maria Thorisdottir skulle ha spilt midtstopper fra start, men måtte kaste inn håndkleet med krampe på oppvarmingen. Dermed kom Ingrid Spord inn, mens Maren Mjelde likevel spilte midtstopper.

Ingrid Moe Wold spilte 1. omgang som back, men ble erstattet av Anja Sønstevold i pausen. Et drøyt kvarter før slutt ble også den andre backen, Elise Thorsnes, byttet ut.

Søstrene Ada og Andrine Hegerberg (som var vraket til åpningskampen) spilte for første gang sammen i en mesterskapssammenheng.

Det endte dessverre med et mareritt.