Nadia Nadim (29) måtte flykte fra Afghanistan etter at faren ble drept av Taliban. En politiker fra Dansk Folkeparti hånet EM-helten på Facebook.

Nå har både Nadim og hennes agent svart på uttalelsen fra politikeren – etter at de danske kvinnene ble mottatt som helter da de kom hjem fra Nederland med EM-sølv. Agenten fastslår at Nadim «er mer dansk enn dere».

Det var Susanne Eilersen fra det innvandrerkritiske partiet Dansk Folkeparti som delte en artikkel fra avisen Kristeligt Dagblad og kommenterte den på følgende måte på sin Facebook-profil:

– Forutsigbart at pressen fremhever en utlending som noe spesielt. Holder på å bli lei av det.

Fulgt av en lite fornøyd smiley.

Les også: Faren ble drept av Taliban. Nå er Nadim Danmarks store EM-håp

Eilersen er ingen hvem som helst politiker. Hun sitter i danskenes parlament, Folketinget.

Kommentaren hennes vakte raskt oppmerksomhet. Så slettet Eilersen oppdateringen sin. Overfor avisen BT har hun kalt det en «misforståelse». Men da hadde den for lengst nådd vidt ut i cyberspace. Også til Nadim. Hun sier ifølge BT:

– Jeg så overskriften. Hva skal jeg si? Det er mange hatere, og jeg håper at de blir mine fans en dag. Jeg prøver å la være å lese det, men det er selvfølgelig skuffende at det er folk som hele tiden prøver å skape splid – og som prøver å skubbe meg vekk. Men jeg er her for å bli, sier Nadia Nadim.

Les også: Nederland vant EM-finalen etter målfest

Agenten hennes, svenske Michael Kallbäck, kommenterer det hele på Instagram:

– Mens hun førte sitt lag til en imponerende 2. plass, var det (såkalte) politikere som omtalte henne som utlending. Som en fremmed person som ikke burde omtales som danske. Det er rendyrket rasisme. Men dere kan ikke ramme Nadia. Hun blir ikke påvirket av søppelet deres, skrev han.

– Hun har gjort mer for Danmark enn noen av dere noensinne har gjort, fortsatte Kallbäck.

Trond Johannessen: Noe må skje fort. Norsk fotball skylder jentene mye.

Nadim ble født i Herat den 2. januar 1988, og familien flyttet til hovedstaden Kabul, der faren Rabani var general i den afghanske hæren og moren Hamida var skoleinspektør.

Kommuniststyret brøt sammen i 1992 og ble etterfulgt av Taliban med streng sharia. Nadims far ble etter hvert henrettet av Taliban, og resten av familien – mor og søstrene Diana og Giti, foruten Nadia – måtte flykte. Flukten endte til slutt på et lasteplan i Randers på Jylland i 2000.

Hun snakker syv språk, og i tillegg til en fotballkarriere der hun nå spiller i Portland, USA, studerer hun også medisin. Målet er å hjelpe så mange mennesker som mulig som lege, «for å gi tilbake» som Nadim har uttrykt i flere intervjuer.

PS: De nederlandske gulljentene ble hyllet i Utrecht mandag kveld. Mer enn 10 000 mennesker var møtt opp for å gratulere dem med EM-tittelen.