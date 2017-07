Eks-Lillestrøm-spiller reddet Norge: Kan fortsatt gå videre i EM

(Nederland-Danmark 1-0) Takket være den tidligere Lillestrøm-spilleren Sherida Spitse (27) har Norge fortsatt en liten mulighet til å gå videre i EM.

Nederlandske Spitse har vunnet alt som er mulig å vinne i norsk fotball. Torsdag kveld ble hun redningen for de norske kvinnene i EM.

Om Danmark hadde tatt poeng mot Nederland, hadde Norge allerede vært ute av dette europamesterskapet.

Nå kan Norge fortsatt gå videre om Danmark blir slått med tre mål, samtidig som Nederland vinner mot Belgia i den siste gruppespillrunden. Vertslandet har full pott til nå i EM.

Etter at Norge hadde tapt 2-0 for Belgia, var de nemlig helt avhengig av Nederland-hjelp mot Danmark for å ha noen som helst mulighet til å unngå en ydmykende hjemtur etter gruppespillet.

Den Nederland-seieren kom, og seiersmålet kom på et korrekt idømt straffespark ved Spitse, som i 2014, 2015 og 2016 tok «the double» med Lillestrøm, før hun forsvant fra Romerike.

Danmark hadde imidlertid også store muligheter. Pernilla Harder ble forært ballen av nederlenderne, men Sari van Veenendaal reddet glitrende før pause.

I 2. omgang klarte ikke Sanne Troelsgaard å få ballen mellom stengene da hun fikk en kjempemulighet.

– Danskene har skapt mer enn nok til å ha 1-1, sa TV2-kommentator Kasper Wikestad midtveis i 2.omgang.

Norge gjorde en bra 1.omgang mot Belgia, men klarte ikke å omsette store sjanser i scoringer.

Det klarte Belgia to ganger i 2. omgang. Riktignok sto Elke van Gorp i offside da hun gjorde 1-0, men like etter økte nederlagsdømte Belgia til 2-0 - og Norge klarte aldri å svare i det som var en stor nedtur for det norske laget.

Norge tok sølv i siste EM, som gikk i Sverige i 2013.