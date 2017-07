Dette er bare pinlig for norsk fotball

Kommentar BREDA (VG) Et bilde kommer stadig tilbake i hodet mitt. Det er fra avgangshallen på Gardermoen.

Norge skulle møte Nederland i EMs åpningskamp forrige søndag, og blant nordmennene som skulle fly til Amsterdam for å se den var en liten jente, 12-13 år vil jeg tro.

Hun hadde med seg en ball, og hun greide liksom ikke å legge den fra seg. Teknikken var imponerende. Faren (antar jeg) syntes det ble litt mye og ropte at hun «ikke skulle stå der å showe», men jeg ville ikke at hun skulle gjøre noe annet. I min verden finnes det ikke noe finere barn kan gjøre enn å leke seg med en fotball, nesten samme hvor de gjør det, og i hvert fall samme hvilket kjønn de er – og for et herlig talent dette må være.

TUNGE DAGER: Kristine Minde og de norske spillerne fikk et brutalt møte med Belgia sist torsdag. Foto: BERIT ROALD, NTB SCANPIX

Det irriterer meg at jeg ikke spurte hva hun heter, men jeg så nok til å vite at hun har muligheten til å tilhøre norsk fotballs fremtid – og det er da jeg begynner å bli trist og forbannet på samme tid.

For det er ille nok at Norge har tapt sine to første EM-kamper. Det er mye, mye verre å se hvordan norsk fotball tar vare på unge jenter.

Det er ille å se pasninger som ikke treffer i Nederland. Det er mye, mye verre å se hvor få kyndige trenere som står klare til å veilede små jenter som vil bli gode til å slå disse pasningene.

Aftenposten hadde for noen dager siden en stor gjennomgang av hvor mye penger som brukes på å lage gode norske fotballspillere, henholdsvis av gutter og jenter.

Resultatet er langt mer nedslående enn 0-1 mot Nederland og 0-2 mot Belgia.

1-25.

Det går én jentespillerutvikler på 25 på guttesiden, og det er nesten så man nekter å tro at dette er sant.

Hva har en 12 år gammel jente gjort galt som gjør at hun ikke skal få samme mulighet som klassekompisen? Skal det forklares med at voksne menn drar inn masse TV-penger? Er det rart at mange jenter gir opp?

TRENINGSKOMPISER: Ingen norske spillere klarer å kombinere fart og teknikk som Caroline Graham Hansen, som i sin oppvekst tilbragte ekstremt mange timer på fotballbanen sammen med kameraten Mats Møller Dæhli. Her er de sammen under en trening på Toppdidrettssenteret forrige måned. Foto: BJØRN S. DELEBEKK,VG.

Det er mulig at norsk fotball klarer å sminke tallene noe, hvis kreftene legges i det. Fullstendig krise er det uansett, og det er nok langt mer fornuftig å bruke de samme kreftene til å gjøre noe radikalt med denne kulturen.

For ja, det handler om penger, men ikke bare det. Det handler også om vilje og om en mannsdominans som ikke slipper taket. At det bare er 40 år siden norsk fotball aksepterte at damer under tvil skulle få lov til å være med, er selvsagt ikke uvesentlig, og dessuten er det fremdeles slik at jenter som bedriver denne idretten sammenlignes med gutter. Det er bare håpløst og må snart ta slutt, men det er nok mange trenere som synes det er gjevere å trene gutter.

Da må de som bestemmer ta grep. Da kreves det handlekraft. Det er ikke noe vits i å si at Norge eventuelt bruker mer penger enn den eller den nasjonen, det er bare tall. Det kreves handling, og det handler ikke om hva andre gjør, det handler om hva norsk fotball vil være.

«Jentene får det samme tilbudet som guttene», sa teknisk direktør i det islandske forbundet, Arnar Bill Gunnarsson, til VG etter at herrelaget gikk til EM for halvannet år siden.

Nå skal man være forsiktige med den evinnelige Island-sammenligningen, alt er lettere å organisere på en liten øy, men det var mer måten han svarte på, om tankegangen. For dette var ingen problemstilling, og jeg fikk følelsen av at spørsmålet var dumt, og hvis noen skulle ha glemt det så må man være utdannet for å trene barn, av begge kjønn, på Island.

I vårt langstrakte land er det mange forskjellige «øyer», eller kretser som det heter. I hver og en av dem skulle dette vært akkurat like naturlig som på Island. Det burde ikke være noe å snakke om, men nå er noen nødt til å gjøre det. Alle peker på NFF, men det er bare delvis et NFF-problem og NFF kan bare delvis løse problemet. Det er fellesbegrepet «norsk fotball» som må ta tak, nesten en tredjedel av medlemsmassen er kvinnelig og dette kan ikke fortsette.

1-25 går ikke. Det er så pinlig.

Det er de store klubbene som sitter på de største midlene, og på mange måter er det til å forstå at de som genererer inntektene vil ha pengene for produktet de selger. Norges Fotballforbund kan bare til en viss grad styre fordelingen, men neste gang norsk fotball skal TV-selges for milliarder bør det kanskje settes noen krav på forhånd, og de bør handle om at inntektene også kommer jenter til gode.

MENN OG MILLIARDER: For halvannet år siden ble TV-rettighetene til eliteserien i fotball solgt for perioden 2017-2022, i seks sesonger. Det tilfører norsk fotball 2,4 milliarder kroner, og de kommer norske fotballspillere til gode, men stort sett bare det ene kjønnet. Discoverys daværende sjef Harald Strømme hilser på NFFs daværende generalsekretær Kjetil Siem og til høyre skimtes lederen i klubborganisasjonen Norsk Toppfotball, Leif Øverland. Foto: NTB SCANPIX

Alle kan gjøre mer, NFF også. Der er ansvaret. Det finnes penger, de kan fordeles annerledes, det kan gjøres endringer. Det vil sikkert gjøre vondt, det må kappes et annet sted, men sånn må det bli, og blant alle de ansatte i forbundet burde kanskje noen få et ansvar som likestillingsminister?

Det haster liksom mer og mer. Vi har sett det komme en stund, det går fort i svingene ute i verden og norske jenter sliter med å henge med. På klubbsiden satser storheter som Barcelona, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Liverpool, PSG, Bayern München bruker enorme beløp på sine damelag, og her er det selvsagt ikke uvesentlig at UEFA tilbyr Financial Fair Play-fordeler til de som satser på utvikling av fotball på damesiden.

Norske klubber vil aldri kunne konkurrere med disse, men i øyeblikket sliter de fleste av dem med åpne, økonomiske sår og må i hvert fall få litt hjelp. «Vi var en A-nasjon. Nå har vi akseptert at vi er en B-nasjon. Uten grep, så er vi nesten snart en C-nasjon», meldte daværende LSK-trener Monica Knudsen i VG i fjor høst. Hun slet med å akseptere at det ikke var vilje til å satse mer på kvinner som spiller fotball.

EM-KOMMENTATOR: Trond Johannessen, i Nederland.

EM er i ferd med å underbygge hennes påstand, men dette kriseropet handler ikke om to stygge tap og en sannsynlig retur etter gruppespillet. Landslagssjef Martin Sjögren er ansatt for at Norge skal bli flinkere til å bruke ballen, i utgangspunktet en edel og riktig tanke, men da må det jo også trenes på dette fra ung alder. Eller så klarer man i hvert fall ikke å bruke ballen i et EM.

Fortsatt kan mirakelet skje, Norge kan gå videre og ende opp i både en semifinale og en finale og jenta på Gardermoen vil garantert juble. Paradokset er at det neppe vil hjelpe henne. Da vil man kunne si «se hvor gode vi er».

Men i denne sammenhengen er ikke norsk fotball god i det hele tatt.

Snarere helt forferdelig.