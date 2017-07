Det er umulig å se for seg en kvartfinale

BREDA (VG) (Norge – Belgia 0-2) Det er vanskelig å vite hvor man skal starte, men det er lett å se for seg hvor det skal slutte.

På tirsdag sitter høyst sannsynlig det norske laget på flyet hjem igjen.

Selv om Nederland gjorde jobben mot Danmark, er det umulig å se for seg at Norge ender i en EM-kvartfinale. På mandag må vertsnasjonen slå Belgia, mens Norge er nødt til å beseire Danmark med minst tre mål, og det er klart; det har jo skjedd større undre, som det heter.

Men Norge har altså ikke scoret et eneste mål på 180 minutter. Caroline Graham Hansen var nærmest midtveis i 1. omgang, men heller ikke kveldens klart beste norske spiller lyktes da Norges største EM-sjanse bød seg.

Etterpå er «Caro» nesten helt utrøstelig. Pressesjef Jan Ove Nystuen må holde rundt henne og nærmest hjelpe henne bort til intervjuet med TV2. I bakgrunnen feirer 5-6.000 entusiastiske, belgiske supportere tidenes første EM-seier på «islandsk vis», med taktfast applaus. De norske står og holder rundt hverandre i en ring, etter andre tap på rad.

For første gang i historien har Norge åpnet et mesterskap med to nederlag, og det er bare vondt å se idrettsutøvere som er helt knust, som vil så mye, men får til så lite. For dette handlet ikke om vilje. De norske spillerne ville nok, de ga seg aldri, men de kunne ikke nok, de var ikke gode nok. De var for dårlige.

«Vi må kunne slå en pasning på tre meter», sier en frustrert og utrolig skuffet Ada Hegerberg etterpå, og det er jo sant nok. Lyon-stjernen kommer ut igjen etter en tur i den nedbrutte norske bussen, får en lang klem av mamma Gerd, en god klem av pappa Stein Erik og hun går rundt og snakker med folk som har stilt seg opp rundt bussen. Så stopper hun ved en liten gutt, og spør «er du fra Norge», han blir lettere forfjamset, men får frem et «ja» – og det er nesten en litt rørende scene da den norske spissen sier: «Takk for at du var her.»

I BREDA: Trond Johannessen.

Bak henne, inne i bussen, skimtes Martin Sjögren, den svenske, norske sjefen, han som tok over i januar, og som har brukt et halvt år på å forberede sitt lag til EM. Han gikk inn i mesterskapet med optimisme og strålende øyne, nå er han på vei ut igjen med oppgitthet og fortvilelse i blikket.

Da VG spurte om han vil vurdere sin kontrakt dersom Norge ryker ut, var det også litt irritasjon å skimte, før han slo fast at det ikke er noe tema.

Det var liksom kvelden da alt gikk galt. Det begynte med Maria Thorisdottirs skade på oppvarmingen, der mistet Norge sin beste duellspiller, og der mistet Norge muligheten til å få Maren Mjelde mer med i spillet.

Det fortsatte med store dommeravgjørelser som ikke gikk Norges vei, som da Caroline Graham Hansen trolig burde hatt straffe og ikke minst gigantfeilen da Belgias 1-0-scoring ufattelig nok ikke ble vinket av for offside.

Men det er jo ikke dommerne som er Norges hovedproblem.

For dette var en avslørende kveld.

Martin Sjögren ble ansatt på en tydelig fotballfilosofi. Norge skal bruke ballen mer, og det er fint, men akkurat nå er ikke Norge i nærheten av å være gode nok til å bruke ballen. Pasningskvaliteten var i perioder katastrofal, Caroline Graham Hansen blir for alene, og nå fremstår det som om laget trener seg på å slå pasninger i EM. Dét er liksom ikke tid og sted, og det er vanskelig å se hvordan den biten skal kunne bli veldig mye bedre på de tre treningsdagene frem mot møtet med Danmark.

Sjögren har holdt fast på sin hovedtanke hele veien, og det sies stadig at «det har fungert tidligere i år», men det har vel egentlig sjelden fungert veldig bra. Kanskje i enkelte kamper, eller enkelte perioder av enkelte kamper, men i det store og hele har Norge slitt med å få formasjonen til å sitte.

Det hadde vært fint med en plan B.

Men det spørs om den finnes.

