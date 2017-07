«Caro»: – Vi har faktisk en gyllen mulighet

DEVENTER (VG) Med Martin Sjögren som trener har Norge aldri scoret mer enn to mål i en kamp - uansett motstand. Mot Danmark må de ha tre.

Etter at svensken erstattet Roger Finjord som landslagstrener og la om formasjonen, har Norge fire seirer, to uavgjorte og fem tap. Største seieren? 2-0 mot et middels Portugal i Algarve Cup i år.

Caroline Graham Hansen mener statistikken ikke betyr noe som helst når Norge møter Danmark nå i kveld og må ha tre mål samtidig som det hadde vært greit at Nederland gjør jobben mot Belgia.

– Det er fullt mulig. Sist vi spilte mot Danmark vant vi 5-2 (Algarve cup for vel to år siden), så det er mulig å score tre mål på Danmark selv om det er noen år siden nå. Vi må bare gi det et skikkelig forsøk. Vi kan ikke gå inn i matchen og tenke at det ikke er mulig bare fordi vi ikke har scoret mer enn to mål så langt i ssongen. Det blir for defensivt. Vi har faktisk en gyllen mulighet til å komme videre selv om vi har vært alt for dårlig i de to første matchene. Vi må bare gripe sjansen, sier en offensiv «Caro».

– Enkelt å motivere folk



Kaptein Maren Mjelde sier hun har hatt en enkel jobb med å overbevise jentene om at en tremålsseier i dag faktisk er mulig.

– Vi hadde et veldig godt møte dagen etter kampen mot Belgia hvor vi fikk «luftet ut» og gearet hverandre opp. Dette er en veldig fin gjeng og alle vil vinne denne kampen. Det har vært enkelt å motivere folk.

– Vi er klare. Gruppen har kommet seg opp igjen og vel så det. Selvsagt kan vi vinne med tre mål, det er det vi tror på. Om ikke resultatet går vår vei så skal vi i hvert fall kunne si at vi gjorde det vi kunne, sier Chelsea-proffen.

– Skal mye til



Ada Stolsmo Hegerberg gremmes ved tanken på at jentene kan bli det første norske laget som reiser hjem fra et sluttspil uten seier og uten scoring.

– Basert på de to kampene vi har spilt så skal det selvsagt mye til for å vinne 3-0. Men ambisjonene er jo å vise at vi har noe bedre i oss. Får vi det første målet så er det bare å stå på. Men vi må komme til mulighetene først.

Hegerberg mener Norge kan reise seg mot Danmark.

– Vi spiller nå fotball for å score mål. Det er jo det som er ambisjonen vår. Nå har vi fått en ny anledning. Vi er i en vanskelig situasjon, og jeg mener at ønsket om å prestere bedre burde være hovedfokus. Så går vi selvfølgelig for tre mål - og da må prestasjonen bli bedre enn den har vært.