«Caro» om straffebom: - Toppen av kransekaken for et mislykket mesterskap

DEVENTER (VG) – Dette var ikke bra nok, vi var ikke gode nok. Så enkelt er det.

Caroline Graham Hansen var skuffet, lei seg og ærlig da hun kom sist ut fra pressesonen og gikk om bord i bussen som frakter de norske fotballjentene den første strekningen på vei hjem fra EM.

Men 22-åringen har fortsatt troen på Martin Sjögrens landslagsprosjekt - selv etter tre tap, fire baklengs og ingen scorede mål.

– Jeg har troen på dette prosjektet og synes det er feil å kaste seks måneder ut av vinduet basert på to dårlige kamper og et mesterskap hvor alle øyne er rettet mot oss. Hadde man fulgt med hele veien ellers i året hadde man kanskje hatt et annet syn på de to og en halv dårlige kampene vi spilte her.

VGs kommentator: Bruken av Reiten er faktisk en skandale

«Caro» mener landslagsjentene har hatt for lite tid på seg.

– Seks måneder er ikke mye tid, og vi jobber mot et større mål. EM kom som en ting på veien og så gikk det ikke som vi hadde håpet. Vi må bare fortsette å jobbe videre. Vi har også hatt maks uflaks med mange situasjoner. Det sies at man skaper sin egen flaks og lykke på veien, men...

Fikk tips om straffen



Apropos lykke. Danmark-keeper Stina Lykke Petersen, som reddet straffen fra Graham Hansen, fortalte etter kampen at hun hadde fått tips fra «Caro»s lagkamerat i Wolfsburg, Pernille Harder, om hvor 22-åringen kom til å sette straffen som kunne tent et norsk håp rett før pause.

– Jeg hørte det, og det var kanskje dumt av meg å sette ballen der. Men man lærer så lenge man lever.

Bommen kommenterte hun slik:

– Straffe er straffe. Noen ganger treffer man andre ganger bommer man. Det var vel toppen av kransekaken for et mislykket mesterskap.

Landslagssjef Martin Sjögren svarer slik på VGs spørsmål om han må tilbake på tegnebrettet og gjøre noen endringer med sitt prosjekt.

– I dag synes jeg vi viser i 2. omgang at vi kan spille angrepsfotball og skape målsjanser. Dessverre så står vi her igjen og har tapt og ikke scoret mål. For å si det rett ut kjennes det «skitt».

– Har tatt steg



– Har vi tatt noen steg overhodet siden du overtok i vinter?

– Jeg synes at vi har tatt steg hele tiden. Vi er inne i et forandringsarbeid og det tar tid. Dessverre fikk vi ikke vist oss fra den siden som vi hadde ønsket under dette mesterskapet. Vi får fortsette å jobbe på.

I natt ville han ikke si hvilke grep han ønsker å ta.

– Det er for tidlig å si hva vi kommer til å gjøre. Vi må gjøre en analyse på alt vi har gjort for å lære ut av det. Det er en tøff erfaring for meg og de andre, men fremfor alt for spillerne. Selv om det er en tøff erfaring, så er det en bra erfaring. Og vi må lære av dette hvis vi skal komme videre.