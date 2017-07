Bruken av Reiten er faktisk en skandale

Kommentar DEVENTER (VG) (Norge – Danmark 0-1) Det er høyst tvilsomt om Norge uansett kunne gått særlig langt i EM, men det er ganske sikkert at det norske laget ikke er utnyttet maksimalt.

Det ble en EM-fiasko, den dårligste turneringen Norge har levert, og det er mye fortvilelse i den norske ringen av armer, mens de danske spillerne løper jublende rundt banen i Deventer.

Null mål, null poeng, skudd i stanga, skudd i tverrligger og ikke engang da Caroline Graham Hansen fikk sjansen fra straffemerket skulle det lykkes, og litt uflaks var det selvsagt. Men selv om viktige dommeravgjørelser gikk imot i den første kampen mot Nederland, så er det ikke noe vits i å peke noen annen retning enn mot mot seg selv når årsakene skal letes frem.

Det norske laget har ikke vært godt nok.

Men det har heller ikke landslagsledelsen vært, og trenerapparatet kan starte med bruken, eller snarere det motsatte, ikke-bruken av Guro Reiten. Det er faktisk en skandale at ikke hennes kvaliteter er dyrket frem gjennom hele vårsesongen. Det offensive spillet i dette laget skulle ha vært bygd rundt Guro Reiten og Caroline Graham Hansen.

Ikke at Reiten var fantastisk da hun endelig fikk sjansen fra start, men hun var god, og hun viste at hun har en fot som er bedre enn nesten alle de øvrige i den norske troppen, hun viste at hun har en x-faktor som er så sårt savnet; balltrygg, kreativ, skapende, uforutsigbar, toppscorer i Toppserien.

Jeg omtalte det som et mysterium at hun ikke er brukt mer, foran Danmark-kampen, men var åpen for at Sjögren kunne ha gode forklaringer – og i og for seg for at hun ikke ville ha nivået inne. I løpet av noen få minutter rakk hun å vise frem en pasningsfot, en innleggsfot, en cornerfot og delvis en skuddfot som gjør at den forklaringen ikke finnes.

Guro Reiten har vært moden for dette nivået hele veien, og da hun fikk sjansen var det alt for sent.

Nå er det selvsagt ikke slik at Reiten ville vært svaret på alle problemene. Landslagssjef Martin Sjögren har ikke hatt et hatt et enkelt halvår. EM har avslørt Norge som et lag som mangler trygghet med ballen, i alle de tre kampene har motstanderen jevnt over vært på et teknisk høyere nivå.

Samtidig virker det som om den norske ledelsen har trodd at laget er bedre enn det er. 4-3-1-2-formasjon er krevende, den tilsier mange teknisk gode spillere med et stort pasningsrepertoar og at samhandlingen er god på små flater. Paradoksalt nok er det kanskje der Guro Reiten er best.

Det har endt med at altfor mye legges i beina på Caroline Graham Hansen. Trolig har hun følt at hun må gjøre veldig mye egen hånd, men det er blitt for mye og for trangt og vanskelig. Samtidig har Ada Hegerberg vært en skuffelse. Lyon-spissen er best når det skjer mye foran mål, men det har skjedd ganske lite og da er hun ikke typen som kan løfte laget på egen hånd.

Så hva nå? Det er to måneder til VM-kvalifiseringen starter. De to første kampene, mot Nord-Irland og Slovakia, bør være overkommelige, men den tredje, en måned senere, er ikke det.

Da skal Norge tilbake til EM-landet og møte Nederland i det som ligger an til å være en av de to nøkkelkampene i gruppa.

Med andre ord; det er ganske dårlig tid. Norge har aldri vært utenfor et (offisielt) EM eller VM, men nå har de to siste OL’ene røket, nå ryker EM etter innledende runde – og nå gjelder det å passe seg.

Toppfotballsjef Nils Johan Semb har allerede slått ettertrykkelig fast at Martin Sjögrens jobb ikke er i fare, at dette er et langtidsprosjekt. Men da spørs det om ikke svensken må endre tankegang en smule, at Norge må ta et par steg tilbake og gjøre ting litt enklere. Dessverre.

Noen ganger er det bare å strekke armene i været og innse at «vi var ikke gode nok».

Og ta det derfra.