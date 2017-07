Bekymrede eksperter før EM-starten: – For naive og omstendelige

Norges generalprøve var positiv i under en halvtime, mener eksperter VG har snakket med. Men landslagstrener Martin Sjögrens nye «spillestil» vekker stor skepsis.

– Vi er for naive og omstendelige, sier NRK-ekspert Tom Nordlie etter at fotballjentene spilte 1-1 mot Frankrike – ranket som tredje best i verden – under en uke før EM braker løs på søndag.

Usikker om Norge er gode nok

VG har tidligere omtalt hvordan «nye» Norge skal spille i en slags «diamant» på midtbanen og to spisser under svenskens ledelse. Det legger en viktig føring for spillet. Nemlig at backene er nødt til å komme høyt og bredt i banen.

HARDTARBEIDENDE: Solveig Gulbrandsen har gitt alt i en Toppserie-kamp for Kolbotn forrige sesong. Foto: Mattis Sandblad , VG

Sammen med tidligere landslagsveteran Solveig Gulbrandsen mener Nordlie at taktikken, mot et såpass godt Frankrike-lag, ikke fungerte spesielt godt den første timen. Konsekvensen ble at Ada Hegerberg – en av Europas beste spisser – fikk særdeles få innlegg å jobbe med. Playmaker Caroline Graham Hansen ble pakket tett inn. Det norske laget manglet bredde og ble for «smalt», er konklusjonen fra de to.

– Jeg er usikker på om Norge er gode nok til dette, melder tidligere landslagsveteran Solveig Gulbrandsen.

Hun var «skremt» over Norges start på kampen, men ble mer positivt innstilt etter det som skjedde det siste kvarteret. Da hadde Frankrike gjort flere bytter og hadde mindre fasong på laget.

– Det er den drømmen om at man skal få med backer høyt i banen, den har vi snakket om i mange år i Norge – også på herresiden. Men da må man klare å etablere et spill over lengre tid. Jeg så et par situasjoner hvor man forsøker å vende spillet, men da rakk ikke backen å være med. Da får man ingen bredde, sier hun.

– Altfor mye brudd



Nordlie var inne på nettopp dette temaet da Sjögren presenterte EM-troppen for to uker siden.

– Mot så god motstand så har vi ikke evnen til å holde i ballen lenge nok til å skape bredde i angrep. Vi er avhengige av backene i den formasjonen. Men vi mistet ballen for tidlig. Det ble enkelt for Frankrike å ligge kompakt. Vi får altfor mye brudd i mot, analyserer Nordlie.

EKSPERT: Tom Nordlie, her fra en VG-sak tidligere i år. Foto: Frode Hansen , VG

Begge er forsiktige med å felle en tidlig dom. De tror formasjonen og spillestilen kan kle Norge bedre mot svakere motstand. Men tøft blir det allerede på søndag. Da venter vertsnasjon Nederland i EM-åpningen på Stadion Galgenwaard i Utrecht for de norske damene.

Har en stor utfordring



Gulbrandsen og Nordlie tror landslagstrener Sjögren – foruten formasjonsutfordringen – er usikker på flere plasser i laget.

De vil ikke ta ut et lag til åpningskampen mot Nederland i denne VG-saken, men noterte seg at flere gjorde gode innhopp da Andrine Hegerberg, Kristine Minde, keeper Ingrid Hjelmset, Ingrid Spord, Elise Thorsnes og Frida Maanum ble byttet ut.

– Sammensetningen av laget blir en større utfordring enn formasjonen. Norge har utfordringer på back- og stopperplass, i tillegg til en plass på den sentrale midtbanen. Jeg ville ha kjørt inn Maria Thorisdottir som stopper og Maren Mjelde på midtbanen.

– Jeg mener det er mest usikkerhet rundt midtbanen. Det er der det er konkurranse. Jeg er opptatt av forflytningsevne. Guro Reiten kom inn med et trykk der som jeg synes var bra. Det samme gjorde Ingrid Schjelderup, sier Gulbrandsen.