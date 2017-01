Flystyrt-rammede Chapecoense jakter 20 nye spillere

Med sesongstarten drøye tre uker unna har den tragedie-rammede klubben Chapecoense en stor jobb foran seg på overgangsmarkedet.

Historien om den flystyrt-rammede klubben Chapecoense har gått verden over, og nå som den nye sesongen nærmer seg, er klubben desperat etter forsterkninger. 19 av 22 spillere og en rekke ledere i klubben omkom i ulykken. Totalt mistet 71 mennesker livet.

Den brasilianske fotballklubben er relativt ung. Chapecoense ble stiftet i 1973, og er dermed bare 44 år gammel. De var på vei til Colombia for å møte Atletico Nacional i finalen av Copa Sudamericana, da tragedien inntraff. Copa Sudamericana er den nest største kontinentale turneringen i Sør-Amerika, og kan sammenlignes med Europa League i Europa. Kampen skulle spilles i Medellín, og ville klubbens største kamp i historien.

Chapecoense starter sesongoppkjøringen sin førstkommende fredag, og sesongstarten nærmer seg med stormskritt.

For en klubb som mistet nesten hele førstelaget i ulykken, har de en stor jobb å gjøre for å bli klar til den nye sesongen. Den tragedierammede klubben skal være på jakt etter mellom 18 og 20 nye spillere til den nye sesongen.

Ifølge BBC er klubbdirektør Rui Costa fullt klar over hvilken utfordring klubben står ovenfor de neste ukene.

– Vi kommer til å prøve å skaffe en del låneavtaler. Mange klubber har tilbydd seg å hjelpe, sier han.

Reserverer draktnummer



Klubben har også valgt å reservere trøyene til spillerne som overlevde ulykken. Midtstopperen Neto og backen Alan Ruschel var blant de overlevende, og Rui Costa sier at han håper og tror disse spillerne returnerer til klubben og bruker sine opprinnelige trøyer.

For tiden gjennomgår de rehabilitering, og mens de jobber for å returnere til fotballbanen, vil ingen spillere få bruke deres draktnummer. Reservekeeper Jackson Follmann overlevde også ulykken, men måtte amputere deler av beinet.

– Ingen spillere vil få tildelt nummerne brukt av Neto, Ruschel eller Follman. Disse nummerne tilhører dem, understreker Costa.

Follmann kommer ikke til å gjøre noen retur på fotballbanen, men Chapecoenses direktør håper og tror at han vil bidra i en eller annen form for klubben.

Flytragedien som sørget for at klubben mistet nesten hele førstelagstroppen satte klubben langt tilbake, men ifølge Costa skal klubben være klar for pre-season.

– Vi har en gruppe som er klar for sesongoppkjøringen. Vi har mellom 25 og 27 spillere, sier han.

En del av disse spillerne er U-20 spillere, som nå får muligheten til å være en viktig del av klubbens fremtid.

– Har lov å være kresne

Tor-Kristian Karlsen jobber for tiden som sportsdirektør i den israelske storklubben Maccabi Haifa, og kan en ting eller to om overganger. Han sier til VG at Chapecoense kommer til å bli møtt med mye godvilje på få forhandlingsbordet.

– Dette er et unikt tilfelle, og det er vanvittig mye sympati for Chapecoense. Her vil nok mange klubber ønske å bidra. Det viktigste for klubben er å få stable et så godt som mulig på beina på kort tid, men de har fremdeles lov å være kresne i hvilke spillere de signerer, selv i deres situasjon, sier han.

Selv om det å signere 20 spillere på drøye tre uker høres noe urealistisk ut, mener Karlsen at det ikke er noe problem.

– Det handler mye om effektivitet. I tillegg mottar Chapecoense sannsynligvis mange tilbud om spillere, og i Brasil florerer det av kvalitet. Alt fra gode spillere uten kontrakt til unge talenter som trenger spilletid. De må bare forsøke å hente så gode spillere som mulig, å få de beste avtalene de kan, forteller han.

Sportsdirektøren sier at det er til alles interesse at store klubber får fortsette å konkurrere på et godt nivå, og forteller at han nå opplever en noe lignende situasjon i Israel.

– Nå er Chapecoense situasjonen tragisk og kan ikke sammenlignes, men det skjer noe lignende her i Israel. Storklubben Hapoel Tel-Aviv er for tiden i retten, og verste utfall av saken er at de blir erklært konkurs på grunn av gjeld til FIFA. Dersom det skjer står både vi (Maccabi Haifa) og mange andre klubber klare for å bidra, sier han.

Chapecoense spiller sin første kamp etter flyulykken den 26. januar mot Joinville, så det gjenstår å se hvor mange av de 20 ønskede spillerne som er på plass innen den tid.