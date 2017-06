FIFAs geografiske gjørmehull

Kommentar Gudene skal vite at FIFA kunne trengt en omdømmeboost. Valg av verter for kommende verdensmesterskap tyder ikke akkurat på at det vil skje.

I dag er det nøyaktig ett år til.

På Luzjniki stadion i Moskva, en arena som oppgraderes og skal ta imot 81.000 mennesker 14. juni 2018, skal vertsnasjonen innlede VM-turneringen. Motstander blir nasjonen som trekkes til posisjon 2 i gruppe A.

Akkurat det opplegget er rimelig likt hvordan det pleier å være. Men der stopper også likheten.

Vi er altså bare 365 dager unna at et av verdens mest prestisjefylte mesterskap skal arrangeres av en nasjon som er avslørt for å ha hatt et omfattende, statsorganisert dopingprogram.

En hel verden er blitt rystet av lesningen i McLaren-rapportene, om systematikken og kynismen, for eksempel rundt hvordan dopingprøver ble byttet ut i Sotsji, med metoder så fantasifulle at det minner om noe tegneserieaktig.

Ennå vet vi ikke når oppryddingsarbeidet i en inngrodd og gufsete kultur er kommet dit at man med troverdighet kan si at det er rent på rommet.

Om fem år skal det, etter enorme kontroverser rundt tildelingen, spilles verdensmesterskap i Qatar.

Nå er fotball ikke på listen over dopingverstingidrettene, noe som kan ha flere forklaringsvariabler, men vi skal ikke bevege oss så innmari langt før det er tette bånd mellom VM-arrangementet og andre sider ved russisk idrett, som er blitt grundig diskreditert.

Vitalij Mutko er visestatsminister, sjef for fotball-VM i 2018 og tidligere idrettsminister.

Topp-politikerenVitalij Mutko var for eksempel idrettsminister fra 2008 og helt frem til i fjor, han er leder av det russiske fotballforbundet og var øverste sjef for søkerkomiteen som lyktes med å sikre Russland verdensmesterskapet.

For FIFA er vi ikke bare der at skandalene rundt deres egen organisasjon skjemmer oppfattelsen av internasjonal fotball-ledelse, de må regne med å bli tett forbundet med skandalene som har preget arrangørland i lang tid fremover.

I det russiske tilfellet kan problemer med rasisme, diskriminering av homofile og korrupsjonsanklager legges til listen, samt avsløringen av hvordan nordkoreansk arbeidskraft er blitt brukt til stadionbygging, med slavelignende vilkår.

Og da er vi bare kommet til 2018.

Flytter vi oss ytterligere fire år frem, skal altså verdensmesterskapet i fotball spilles i Qatar.

Allerede før det utenrikspolitiske bildet eskalerte, var skandalelisten rundt det arrangørvalget så lang at man kunne gitt ut en ekstrautgave for å få med alt.

Nå er vi altså der at landet FIFA tildelte 2022-VM er midt i en diplomatisk krise, med bakgrunn i påstander om at Qatars myndigheter støtter terrororganisasjoner. Flere av nabolandene har satt i verk handelsblokade og innreiseforbud, og situasjonen virker fastlåst.

Selv om det for all del er lenge til det skal spilles fotball på halvøya i Persiabukten, viser det med all tydelighet hvordan fotballen og storpolitikken er viklet inn i et sammensurium, som bør være en voksende hodepine for Gianni Infantino, mannen som skulle rydde opp etter Sepp Blatter.

Da Brasil arrangerte VM i 2014, var det offisielle slagordet «All in one rhythm».

Det samme kan vel ikke akkurat sies om fremtidsutsiktende for kommende verdensmesterskap i fotball.