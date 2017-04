Tyskerne raser mot det de mener er Putins sensur under prøve-VM

Russland legger ifølge den tyske storavisen Bild strenge føringer for journalister som skal dekke sommerens prøve-VM i fotball. Det vekker harme.

Til sommeren får verden en første smakebit på hvordan neste års VM-sluttspill i Russland vil se ut, når landet arrangerer Confederations Cup, eller prøve-VM som det også kalles.

Tyskland har allerede fått en veldig sur smak i munnen, to måneder før mesterskapet begynner, ifølge danske Ekstrabladet.

For journalister som har håp om å dekke prøve-VM vil bli underlagt svært strenge regler om hva de får lov til å skrive om, skriver den tyske avisen Bild.

**Journalistene får kun lov til å skrive om FIFA Confederations Cup.

**De får kun lov til å jobbe i nærheten av stadioner, treningsanlegg og andre steder som har direkte tilknytning til mesterskapet.

For å skrive om annet enn fotball kreves det et eget arbeidsvisum, noe det ifølge den danske avisen er langt fra sikkert at de får. De samme reglene skal, ifølge den tyske avisen Bild, også gjelde under neste år VM-sluttspill.

Om journalister bryter disse reglene, mister de akkrediteringen og dermed muligheten til å dekke kampene.

Dette får flere politikere i Tyskland til å se rødt.

– På samme måte som at vi ikke finner det akseptabelt når Donald Trump angriper pressen, kan vi heller ikke akseptere det når Vladimir Putin og FIFA forhindrer pressefriheten, sier den sosialdemokratiske SPD-politikeren Ralf Stagner til avisen.

Vil legge press på FIFA

Den tyske fotballpresidenten, Reinhard Grindel, lover at han vil si sin ærlige mening til FIFA når de møtes i mai.

– På FIFA-møtet 9. mai vil jeg sørge for at journalister som er akkreditert til Confederations Cup har mulighet til å jobbe som en fri presse. Det vil være et viktig signal å sende i forkant av VM 2018, hvis de russiske arrangørene gjør det klart at de ikke har noen restriksjoner på pressefriheten, sier han til Bild.

FIFA svarer, ifølge den tyske avisen, at de «støtter den frie presse og alltid streber etter å sikre medienes representanter best mulig arbeidsbetingelser.»

Artikkelen fortsetter under bildet.

VIL HA ENDRING: Tysklands fotballpresident Reinhard Grindel lover å ta opp pressereglene under enste FIFA-møte. Foto: Giuseppe Cacace , AFP

Ikke første gang tyskerne raser

Dette er ikke første gang tyskerne raser mot de russiske VM-arrangørene. I 2014 tok flere sentrale politikere til orde for å frata landet mesterskapet grunnet konflikten i Ukraina.

Og etter Sepp Blatters avgang som FIFA-president mente Tysklands justisminister at VM-tildelingene til Russland og Qatar måtte revurderes.

Tyskland er regjerende verdensmester, og et av åtte land som deltar i sommerens Prøve-VM.

De skal i sin gruppe møte Kamerun, Chile og Australia, mens Russland i sin gruppe møter New Zealand, Portugal og Mexico.

Mesterskapet begynner 17. juni og varer frem til 2. juli.