Slik reagerer Fotball-Norge på den nye VM-modellen

Reaksjonene har ikke latt seg vente etter at det ble kjent at FIFA fra og med 2026 utvider fotball-VM fra 32 til 48 lag.

Ekspertene er uenige på flere punkter. Sportssjef i VG, Øyvind Brenne, mener det kan komme Norge godt til nytte.

– Jeg ser ikke på dette som noe som nødvendigvis er negativt. EM ble utvidet til 24 lag, det er prosentmessig mye mer enn 48 VM-deltakere av over 200 FIFA-nasjoner.

Han får støtte av Vålerenga-trener, Ronny Deila.

ØKT FOTBALLGLEDE: Ronny Deila mener den nye modellen invitere enda flere nasjoner til å delta i fotballfesten.

– Det syntes jeg er greit. Det er gøy at det er mange som får lov til å være med, for det er en begivenhet som er helt rå. At de små nasjonene også får muligheten til å glede seg til et sluttspill tror jeg bare er positivt. Vi så jo det i EM, jeg syntes ikke det var negativt at det var med flere lag der, det er klart det kan bli noen litt kjedelige kamper, men for de landene er det helt fantastisk å være med, sier Deila til VG og legger til:

Mindre eksklusivt

Tom Nordlie mener kvaliteten og eksklusiviteten rundt et VM forsvinner.

VIL HVA KVALITET: Tom Nordlie er redd 48 land kan svekke kvaliteten og eksklusiviteten.

– Ta Norge for eksempel. Jeg ser heller at vi kvalifiserer oss fordi vi er gode nok, ikke fordi kvoten med lag økes. Kortsiktig vil dette svekke et VM, men man har jo sett at mindre nasjoner som får teste seg mot stormakter gjør det bedre ved senere anledninger.

Nordlie understreker at det er FIFA som tjener mest på den nye modellen, og ikke nødvendigvis fotballfans.

– Det vil komme flere land og spilles flere kamper. Men spør deg selv. Ville du for eksempel sett Angola mot Usbekistan? Bortsett fra de landene som spiller tror jeg ikke interessen er så stor.

Positivt for Norge

Kjetil Rekdal sitter med blandede følelser.

SER TIL EM: Kjetil Rekdal viser til blant annet Islands overraskende prestasjon i EM i Frankrike, og ønsker flere «underdogs» velkommen.

– På en side risikerer man at det blir utvannet, men samtidig gir det mindre nasjoner en sjanse. Vi så jo Ungarn, Wales og særlig Island som overrasket stort. Kanskje vi får mer av det i VM fra og med 2026 av? sier Rekdal.

Når det gjelder Norges sjanser for å kvalifisere seg til VM er han mer skeptisk.

– Norge greide ikke å kvalifisere seg til EM selv om kvoten for lag hadde blitt større. Men jeg mener Norge burde være glade. Vi har fått en større sjanse og det er positivt for den norske fotballen.