Full forvirring rundt videodømming: Ga rødt kort til feil mann i prøve-VM

(Tyskland - Kamerun 3-1) Tyskland tok seg videre til semifinale. Men det var videodømmingen som nok en gang kom i fokus.

Det var etter at Emre Can ble utsatt for en knallhard takling at det colombianske dommerteamet valgte å ta i bruk videodømming for å avgjøre straffen.

Dommer Wilmar Roldan og teamet hans konkluderte med at det kvalifiserte til et direkte rødt kort. Det var bare ett problem: Colombianeren viste ut feil kameruner.

Sebastian Siani, som hadde fått gult kort tre minutter tidligere, fikk feilaktig beskjed om å ta turen i dusjen, etter at dommeren hadde tatt i bruk videodømming.

Midtbaneankeret aksepterte sin skjebne og tuslet mot dusjen, mens resten av laget protesterte vilt. Dommeren tok en ny tur til sidelinjen for å konferere med videodommerne, og konkluderte med at det var Ernest Mabouka som skulle vises ut.

Tyskland enkelt videre

Det tyske landslaget har sendt et ungt og lovende lag til Confederations Cup i Russland. Mot Kamerun fikk de hvite og svarte en relativt enkel jobb med å sikre seg gruppeseieren.

Tyskland og Chile var à poeng etter at Sánchez hadde herjet med Tyskland og blitt Chiles mestscorende i kampen før. Ettersom Chile bare klarte 1-1 mot Australia, var det nok for Tyskland å vinne kampen.

Kerem Demirbay satte inn 1-0, før spissen Timo Werner økte ledelsen like etter at Mabouka ble utvist.

Vincent Aboubakar reduserte til 1-2, men Timo Werner tegnet på nok et mål på scoringslisten og sørget for at Tyskland vant 3-1.

Gruppeseieren betyr at Tyskland møter Mexico i semifinale 29. juni klokken 20.00.

Ronaldo jakter ny tittel

Chile må på sin side ut i en meget tøff semifinale mot et sterkt Portugal-lag. Selv med stjerner som Arturo Vidal og Alexis Sánchez på laget klarte ikke chilenerne å vippe kampen i sin favør.

James Troisi sendte laget fra «down under» foran etter 42 minutter, i det som var Australia-kaptein Tim Cahills 100. kamp for australierne.

Men Chile svarte i andre omgang ved Martin Rodriguez. 3-1-seieren til Tyskland betydde at Chile hadde vært nødt til å vinne med to mål for å sikre seg gruppeseieren.

Nå må de isteden møte Portugal 28. juni. Der venter en scoringssulten Cristiano Ronaldo, som nylig pyntet på eventyråret 2017 med å sette inn sitt 75. landslagsmål for Portugal.