En utvidelse av VM er logisk

Kommentar Det meste FIFA gjør for tiden er galt, og nå skal det internasjonale fotballforbundet til og med ødelegge sitt eget VM.

Om ni og et halvt skal 48 nasjoner være med, en revolusjon som ikke har fått noen hjertelig mottagelse. Det er for mange land. Hele mesterskapet vil bli utvannet. Sjarmen er borte.

DEN STØRSTE: Ingen har flere VM-gull enn Pelé. Her jubler han sammen med keeper Gilmar Santos etter det første. Brasil vant 5-2 over vertsnasjonen Sverige i finalen. 17 år gamle Pelé scoret to mål. Foto: , AP

Veldig mange fotballspillere opplever aldri et VM-sluttspill. De gode fra gode nasjoner får med seg et par-tre, 27 mann har spilt i fire sluttspill, den meksikanske keeperen Antonio Carbajal (87) og tyske Lothar Matthäus (55) er de to eneste som har spilt i fem. Med 25 VM-kamper har ingen flere enn Matthäus.

25 kamper! Det rekker en ishockeyspiller mellom to fotball-VM, og Ole Einar Bjørndalen har hatt «tusen» forsøk på å ta sine 44 VM-medaljer.

Fotball-VM er noe annet. Hvert fjerde år. Dette er hellig grunn. Egentlig burde det vel fortsatt vært som på Pelé og Maradonas tid, får man en følelse av.

Men er ikke de til dels voldsomme motforestillingene mot utvidelsen litt bakstreverske?

48 nasjoner av i dag 211 medlemsland vil bety at 22,7 prosent får være med i sluttspillet. Historisk sett er ikke det et ekstremt høyt tall.

Det er lett å romantisere gamle dager, derfor et lite tilbakeblikk:

• • I de første VM'ene var det plass til nesten alle som ville være med. I Sverige i 1958 deltok 16 av 55 FIFA-medlemsland (29 prosent), mens det i England i 1966 var 16 av 74 land i sluttspillet; 21,6 prosent.

• • I 1978-mesterskapet i Argentina var det fortsatt 16 nasjoner, men antall medlemsland var oppe i 107, altså bare snaut 15 prosent i VM.

• • Men så, i 1982, en klassiker av et mesterskap, spratt tallet opp på «2026-nivå»; 22 prosent – 24 av 109 medlemsland.

ITALIENSKE SUPERMENN: 22 prosent av FIFAs medlemsland var med i VM da det for første gang var 24 lag med i 1982. Italia vant 3-1 over Vest-Tyskland i finalen. Disse 11 startet: Bak fra venstre: Zoff, Graziani, Bergomi, Scirea, Collovati, Gentile. Foran fra venstre: Conti, Rossi, Oriali, Cabrini, Tardelli. Foto: Carlo Fumagalli , AP

• • I Italia-VM i 1990 var det fremdeles 24 nasjoner. Antall medlemsland var 116, 20,7 prosent var med. I 1994, da Norge var inne, var det 24 plasser til de 147 medlemslandene: 16,3 prosent.

• • Da Norge var med igjen i 1998 ble VM utvidet til 32 nasjoner, av 174 medlemsland. 18,7 prosent.

• • I de fire neste VM’ene har det fremdeles vært 32 land. 203 nasjoner prøvde å kvalifisere seg til Brasil i 2014, hvilket betyr at 15,8 prosent fikk plass, et lavt tall, og enda lavere vil det være i 2018 og 2022.

Trond Johannessen.

Derfor er det på mange måter logisk med en utvidelse igjen, selv om det både er politiske og økonomiske grunner, og selv om de fleste av de nye medlemslandene er små og kanskje ikke forsvarer en så radikal endring som FIFA nå har gått inn for.

Det føles riktig at andre kontinenter enn Europa får flere VM-plasser. Europa har alltid dominert, bortsett fra da det tok to uker med båt til Uruguay i 1930 og i etterkrigsmesterskapet i Brasil i 1950. Fotball-VM er hele verdens mesterskap og Asia og Afrika fortjener å få med flere land. De færreste vil nok dumme seg ut.

Det største problemer med det nye formatet er kanskje at det legges opp til 16 grupper med tre lag, der to av tre går videre. Det snakkes om straffespark-konkurranse ved uavgjort, som ikke høres helt ideelt ut, men noe må i hvert fall gjøres for å begrense risikoen for at to nasjoner skal kunne spekulere i resultatet i en avgjørende kamp.

Uansett bør Norge og den 27 år gamle kapteinen Martin Ødegaard ha gode muligheter til å få være med.