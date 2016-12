FCK-direktøren avskilter Solbakken som Norge-kandidat

FCKs direktør Anders Hørsholt (50) heller kaldt vann i blodet på de som håper at Ståle Solbakken (48) blir Norges neste landslagssjef.

Allerede før Per-Mathias Høgmo var ferdig som norsk landslagssjef ble Ståle Solbakken nevnt som en potensiell og ønsket arvtager.

Den danske avisen Ekstrabladet har imidlertid pratet med FCK-direktør Anders Hørsholt, som er svært lunken til ideen om å slippe sin trener.

– Ståle Solbakken er under kontrakt med oss minst halvannet år til og gjerne lenger enn det, sier Hørsholt.

– Skal ingen steder



I midten av november uttalte Ståle Solbakken overfor VG at det ville være en ære å trene sitt land, uten at han ønsket at det skulle høre ut som en jobbsøknad.

Direktøren i den danske hovedstadklubben mener at det blir vanskelig å kjøpe Solbakken ut av kontrakten.

– Det kan jeg ikke forestille meg, sier Hørsholt, som skal jobbe for å forlenge Solbakkens kontrakt utover den foreliggende 2018-avtalen.

– Det skal vi ha på plass senest til sommeren for begge parters skyld. Jeg tror Ståle har store ambisjoner om å bygge opp FCK til noe enda sterkere enn da han forlot oss sist.

Da Solbakken forlot FCK forrige gang ble han kjøpt fri fra avtalen om å bli norsk landslagssjef fra og med 2012, da den tyske Bundesliga-klubben Köln kom på banen.

Hensyn til familien

Hørsholt setter han imidlertid en brems for både landslagsjobben i Norge og andre internasjonale klubbjobber for 48-åringen fra Grue i Hedmark.

I et større intervju med Solbakken i september gjorde han det klart at pendlingen mellom jobb i København og familie på Hamar var inne i sin siste fase.

48-åringen var også ærlig på at han syns det ville være merkelig om han ikke var en kandidat til landslagsjobben.

Senere i høsten bekreftet at han møtte toppfotballsjef Nils Johan Semb i København tidlig i november, men avkrefter at lunsjen dreide seg om landslagsjobben.

– Helt ærlig: Det vi snakket om var tre ting: Gamle dager, kampen mot Leicester – og Julian Kristoffersen, vår norske spiller i FCK. Det var ingen prat om jobben som landslagssjef. Og det er sannheten, sa Ståle Solbakken.

