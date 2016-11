Solbakken skrek forgjeves

KØBENHAVN (VG) (FC København – Porto 0-0) FC Københavns drøm om avansement til 8-delsfinalen i Champions League henger i en syltynn tråd etter «bare» uavgjort hjemme mot Porto.

0-0 var ikke akkurat noe sjokkresultat på det elendige Parken-gressteppet:

• • FCK manglet sine to spisser og var klart svekket i angrep.

• • Porto lever godt med et uavgjort-resultat foran sin siste kamp, hjemme mot et Leicester som allerede er videre, og som neppe vil stille med toppet lag.

FCK er dermed fortsatt to poeng bak Porto i kampen om annenplassen. Men FCK er foran på innbyrdes oppgjør, og dersom Solbakkens menn vinner borte over jumbo Brugge i siste runde, samtidig som Leicester tar poeng i Portugal, går københavnerne videre.

HADDE SJANSEN: Peter Ankersen fyrer løs fra god posisjon før pause. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

Uansett er Solbakkens målsetning om å spille i Europa League etter nyttår allerede oppnådd. Og er det noe FCK har fått vist frem i høst, er det en sjelden defensiv soliditet, selv om det røynet på etter pause i kveld. Uten sine skadde spisskjemper Santander og Cornelius slet hjemmelaget i store perioder med å etablere et offensivt spill, og Porto bestemte det meste i 2. omgang. FCK mistet ballen alt for lett.

FCK-keeper Robin Olsen hadde før kampen vært nødt til å gjøre bare fem redninger på fire kamper. Ti minutter etter pause måtte han imidlertid vise sin klasse; Portugals fremtids-spisshåp André Silva fikk en enorm dobbeltsjanse, men Sveriges nye landslagskeeper sprellet bort begge mulighetene.

Selv om bortelaget var nære ved et par tilfeller, har FCK fortsatt til gode å slippe inn mål på hjemmebane i Champions League denne høsten, inkludert kvaliken.

«Sektion 12», den hardeste kjernen av FCK-supporterne, åpnet med å synge sin «Vi elsker FCK»-hymne og rulle ut en Tifo formet som et brev, adressert til UEFA i Nyon, og beskjed om at «før vi sender – skal vi ordne Porto».

Slik skulle det altså ikke gå.

Hjemmelaget åpnet rotete, og slet med å finne seg selv uten sine vante spisser. Unge Diogo Joto var en dårlig brystdemping unna å komme alene, men fikk ballen for langt foran seg.



FCK-maskinen begynte etter hvert å fungere bedre. Utover i omgangen tok hjemmelaget mer og mer over, Peter Ankersen jaget ustanselig fremover på høyresiden (og hadde et bra langskudd), og Youssef Toutouh viste frem deilig ballbehandling et par ganger, men foran mål manglet skarpskytset.

Seks minutter før pause var det imidlertid ikke langt unna. Toutouh rundlurte Maxi Perreira, en 32-åring med 116 landskamper for Uruguay, slo inn på bakre stolpe, men headingen fra en presset Erik Johansson gikk til side for mål.

Dermed er ikke sjansen for et nytt skandinavisk avansement veldig realistisk. Bare tre ganger har skandinaviske lag gått til cupspillet i Champions League, som erstattet den gamle Serievinnercupen i 1992/93:

• • IFK Göteborg vant en råsterk gruppe med Barcelona, Manchester United og Galatasaray i 1994. Tapte for Bayern München, på bortemål, i kvartfinalen.

• • Rosenborg spilte kvartfinale i 1997 (tap for Juventus.) RBK ble nummer to i gruppen etter den utrolige seieren over Milan på San Siro. Porto suveren gruppevinner, IFK Göteborg nummer fire.

• • FC København er det eneste laget som har lykkes med det etter utvidelsen av Champions League rundt årtusenskiftet. FCK ble nummer to bak Barcelona, foran Rubin Kazan og Panathinaikos, i 2010/11 – og tapte i 8-delsfinalen mot Chelsea.