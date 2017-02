Solbakken ønsket å kombinere FCK med jobben som landslagssjef

KØBENHAVN (VG) Han prøvde å snekre sammen et opplegg der han kunne ledet både Norge og FC København i 18 måneder. I stedet skrev Ståle Solbakken (49) torsdag kontrakt med FCK til sommeren 2021.

– Jeg hadde seriøst så lyst på Norge-jobben at jeg prøvde å finne en noe uortodoks løsning. Planen var å sette sammen et team, både i Norge og i København, som var så sterkt at jeg kunne ha begge jobbene fram til sommeren 2018. Så kunne det blitt en evaluering etter det, sier Ståle Solbakken til VG.

Vi spiser lunsj i Frederiksberg i København. Solbakken kommer rett fra intervjuer med det som skal bli FC Københavns nye materialforvalter. Og dagen i forveien har han skrevet på en kontrakt med den danske toppklubben som varer fram til sommeren 2021.

Klausuler er med

– De har vært på meg siden september, siden før Norges Fotballforbund ble interesserte. Og jeg trives så godt her at det egentlig var ganske enkelt å forlenge kontrakten fram til 2021, sier Solbakken.

Etter det VG vet har nordmannen sikret seg med klausuler nå, noe han ikke hadde i kontrakten som varer til sommeren 2018. Solbakken vil ha muligheten til å bestemme fremtiden sin – hvis det skulle dukke opp andre muligheter.

Men fram til sommeren 2018 er han bundet av den gamle kontrakten – uten en eneste klausul. De som eventuelt ønsker hans tjenester før den tid, de må betale det en flink fotballtrener koster.

– Jeg kan ikke kommentere detaljer i kontrakten. Det har jeg ikke lov til, sier Solbakken. Han går noe opp i lønn, men ikke mye. Kontrakten han har, som både trener og sportssjef, er såpass god at han ikke har noe å klage på.

Men tilbake til jobben som norsk landslagssjef. Hvor nær var han egentlig i å si ja?

Ble for komplisert

– Jeg prøvde å finne en løsning. Jobben trigget meg skikkelig. Derfor, mens jeg var på ferie, prøvde jeg å finne en løsning. Jeg tegnet og satte opp hvordan jeg ønsket meg det, med begge jobbene. Jeg tror det kunne fungert, for en periode.

– Hva skjedde så?

– Til slutt følte jeg at det ble for komplisert, at det ville bli for mye motstand. Det krever veldig mye, du må gå 100 prosent inn for det, og jeg vet modellen ville bli både kritisert og latterliggjort gjennom 18 måneder. Om FCK ville godtatt en slik løsning, det aner jeg ikke. Jeg kom aldri så langt at jeg la fram planene for dem.

– Hvor nær var du på å prøve?

– Jeg sa til Nils Johan Semb at jeg skulle bruke 48 timer på å bestemme meg, etter siste samtalen vi hadde. Jeg husker jeg satt i bilen, tenkte, var veldig usikker. Jeg fikk ikke bestemt meg. Da jeg kom hjem snakket jeg med Anniken (kona), hun så på meg, så jeg var usikker – og sa:

«Er du ikke sikker så skal du ikke gjøre det. Og ikke bruk familie-kortet. Det er din jobb. Tenk på om det er dette du virkelig vil.»

Flytter familien?

Det ble nok litt avgjørende. Hun kjenner meg best. Da ringte jeg Nils Johan Semb og sa at jeg ikke ønsket videre forhandlinger. Så vi kom aldri til skudd, sier Solbakken.

Med Norge ut av veien, så ikke Solbakken noen grunn til å vente med ny-signeringen med FCK. Spørsmålet nå er om familien skal flytte til København? Selv flyttet han til Danmark og Aalborg i 1998, og siden har han – hvis den nye kontrakten oppfylles – bodd i Danmark i totalt 16 av sine da 53 år.

– Situasjonen er litt annerledes nå. Eldstemann, Sondre, har flyttet hjemmefra. Yngstemann, Markus, har fått proffkontrakt med HamKam. Og jenta, Ida, spiller fotball og er tatt ut på kretslagssamling. Så vi har ikke bestemt oss. Foreløpig gjør vi som vi har gjort – bor litt begge steder.

Men Solbakken innrømmer at talentet til Markus er såpass godt at han godt kan være i akademiet til FC København også.

– Vi må se an dette. Foreløpig gjør vi som vi har gjort en lang stund, sier Solbakken. Han har besøk av kona nå, før møtet med Rosenborg i Parken lørdag. Så reiser de hjem til Hamar sammen søndag.

LUNSJ: Ståle Solbakken spiste lunsj med VG fredag ettermiddag. Foto: , Knut Espen Svegaarden

Ståle Solbakken syns Norges Fotballforbund gjorde et godt valg ved å ansette Lars Lagerbäck.

Bygger nytt lag

– Jeg tror det blir bra. Jeg ser i hvert fall ingen grunn til at det ikke skulle bli det, sier Solbakken.

Selv har han nok med å bygge nok et nytt lag i København de to-tre neste årene. For det er i de tidssyklusene han må tenke. Blir FCK like gode som de har vært de siste to-tre årene, vil spillere forsvinner fra klubben. Igjen.

– Den største utfordringen i denne jobben er spillerlogistikken. Hva har vi råd til å kjøpe for, til hvilken lønn, og i tillegg skal du helst vinne hver kamp. Etter finanskrisen henger vi litt etter de nest beste, de beste lagene i Østerrike og Belgia, for eksempel. Derfor får vi heller ikke tak i så mange av de spillerne som de klubbene gjør, sier Solbakken.

Men 2016 var et fantastisk år.

– Det har vært tett på maks. The Double i Danmark, ni poeng i gruppespillet i Champions League og 100 millioner på konto fra spillersalg.

Det blir vanskelig å matche det fotballåret der for FCK, men vi skal selvsagt prøve, sier Ståle Solbakken til VG.