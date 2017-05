Solbakken mester for 11. gang i Danmark

KØBENHAVN (VG) (FC København – Brøndby 3-1) Ståle Solbakken løp over halve banen for å være med på feiringen da Andreas Cornelius fikset det tredje målet – og sikret trenerens pokal nummer 11 i dansk fotball.

Cupfinalen mot Brøndby sto og vippet da ti minutter gjensto, men så brøytet spisskjempen Federico Santander seg frem og kjempet inn 2-1. Og like etter rundet den andre spisskjempen Andreas Cornelius keeper og satte 3-1 i tomt mål. Da ville den norske treneren være med på jubelen foran et vanvittig kok i FCK-delen av Parken.

Ståle Solbakken er cupmester for fjerde gang, han har vunnet serien syv ganger og han er den ovelegent mest suksessrike treneren dansk fotball har hatt.

«Den står hvor den plejer – med København som ejer» sto det på banneret over kortsiden til FCK-supporterne, med bildet av cupfinaletrofeet i midten. FCK hadde vunnet «Pokalfinalen» de to siste årene, og FCK er blitt utrolig seiersvant. Det elsker de selvsagt å gni inn i rivalene fra Brøndby.

Duellen var malt opp som en av de største kampene i Danmark på mange, mange år. Og for et kok det var i solsteken! 13.000 billetter til begge lag (32.140 totalt), det stinket Tuborg både ute og inne, det brant og smalt gjentatte ganger fra FCK-supporterne, nasjonalsangen ble «lagt i røyk» og stemningen overgikk det Manchester United- og Ajax-supporterne bød på i Europa League-finalen dagen før.

SÅ ØLET SPRUTET: Andreas Cornelius jubler etter sin 1-0-scoring.

Det kokte på banen også, der den gamle Brann-kjempen Rodolph Austin, nå i Brøndby, viste at taklingene fremdeles er like sugende og cornere stadig vekk ble avbrutt av brytekamper.

Brøndby hadde den beste historien i Danmark før Ståle Solbakken kom fra Hamar i 2005. Etterpå har det ikke vært mye å glede seg over for Michael Laudrups gamle klubb. Brøndby blir nummer to i ligaen denne sesongen, men en evighet bak FC København.

«Bare noen kunne kjøpe Ståle», sukket Brøndby-sjef Jan Bech med et smil overfor Ekstra Bladet på finaledagen.

Brøndby var farligst i en ikke veldig hendelsesrik 1. omgang: Hany Mukhtars skudd etter et snaut kvarter ble mesterlig reddet av Solbakkens «cupkeeper» Stephan Andersen. Federico Santander var ikke langt unna etter en corner etter en snau halvtime, Brøndbys Kamil Wilczek var meget nær etter en drøy halvtime og sekunder før pause blåste FCKs Andreas Cornelius en god sjanse over mål.

Etter pause tok det fyr på banen også: Først en kjemperedning av Stephan Andersen etter en Teemu Pukki-avslutning, like etter var Andreas Cornelius helt alene og Ståle Solbakken så meget oppgitt ut da spissen skjøt over igjen. Men råsterke Cornelius var ikke ferdig: Like etter gjorde han hele jobben selv, og banket inn 1-0 langs gresset fra skrått hold.

Og da trodde de fleste at storfavorittene fra FCK skulle låse igjen fullstendig.

Men det er vanskelig å gardere seg mot et drømmetreff fra 30 meter: Hany Mukhtars prosjektil prikket undersiden av tverrliggeren, det kunne se ut som den var inne, men Teemu Pukki var først på returen – og finalen var helt åpen, med en halvtime igjen.

Nå var det Brøndby som hadde det mentale overtaket, og de var meget farlig frempå ved et par tilfeller.

Men seiersmaskinen FC København var ikke til å stoppe denne gangen heller.