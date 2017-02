Solbakken: – Imponert av Midtsjø

KØBENHAVN (VG) (FC København–Rosenborg 0–2) Fredrik Midtsjø (23). Det var RBK-spilleren Ståle Solbakken (49) la mest merke til i Parken lørdag.

– Undervurdert. Det er Mike Jensen som får overskriftene og som blir lagt mest merke til. Men jeg syns Midtsjø er minst like god. Han gjør nesten ikke feil, sier Solbakken til VG etter at hans FCK har gått på en resultamessig smell mot RBK i Parken.

Tøff åpning for FCK

Det var FC Københavns siste treningskamp før alvoret starter: Allerede torsdag møter Solbakkens lag Ludogorets i Sofia, i 16-delsfinalen av Europa League.

– Tøff åpning. Først Lodogorets i Europa League. Så Brøndby i Superligaen, kommenterer Solbakken, som ikke var nevneverdig bekymret, tross tapet for Rosenborg.

– Vi kan ha hatt litt godt av det. Vi må skjerpe oss. Det solide forsvarsspillet vi har hatt, det fikk seg en vekker, i og med at vi slipper inn to mål på tabber. Sånn sett kan det ha vært greit for oss. Hadde vi vunnet 5–0, så hadde kanskje ikke skjerpingen kommet. Og motstanderen var perfekt: Ludogorets kommer også til å ligge bakpå og kjøre kontringer, tror Solbakken.

ETTER KAMPEN: Ståle Solbakken måtte forklare tapet for de få pressefolkene som var til stede i Parken. Foto: , Knut Espen Svegaarden

Han så et FCK som dominerte voldsomt før pause, men lå under med to mål. Først unyttet Mushaga Bakenga en tabbe av vanligvis så solide Mathias Zanka Jørgensen, før Pål André Helland plutselig fikk åpent mål på overtid. FCK burde ha scoret både to og tre og kanskje fire mål før pause, men en blanding av et innsatsfullt RBK og et sløvt FCK sørget for det.

Fornøyd Ingebrigtsen

– Resultatet betyr ikke like mye for oss som prestasjonen. Men for all del, vi pleier jo å reise hit og få juling, hver gang, så sånn sett var det litt godt, sier RBK-trener Kåre Ingebrigtsen til VG etter kampen.

– Vi fikk øvd, mot et godt lag. Og i store perioder synes jeg vi spilte veldig bra. Jeg fikk mye ut av kampen, og det tror jeg Ståle Solbakken fikk også, sier Ingebrigtsen.

Han mener Rosenborg «har noe på gang», og han er veldig fornøyd med de nye spillerkjøpene. Mot FCK fikk han se Birger Meling gå inn som høyreback og løse oppgaven glimrende, at den danske stopperen Jacob Rasmussen (19) kan bli god på sikt, og at Mushaga Bakenga fort kan bli den som overtar scoringsrollen til Christian Gytkjær.

– Men vi skal ha inn en spiss til, sier Kåre Ingebrigtsen – vel vitende om at låneavtalen med Lukas Spalvis fra Litauen kan gå i vasken. RBK tar kanskje ikke sjansen, på grunn av helsen til Spalvis. Kneskaden hans ser ikke bra ut, ifølge Rosenborgs medisinske apparat.

Sterk midtbane

Ståle Solbakken så at Rosenborg blir et topplag i Norge denne sesongen også. Og konklusjonen hans er:

– Midtbanen til Rosenborg er meget, meget god.

Trioen Fredik Midtsjø, Anders Konradsen og Mike Jensen utgjorde den lagdelen mot FC København. De kan bli utfordret av Marius Lundemo når han blir kvitt skaden sin.

– Vi er godt forspent i alle lagdeler nå, bare vi får inn en spiss til, er Kåre Ingebrigtsens konklusjon – sju uker før seriestart.