FCK-profil: – Solbakken krever at vi jobber hardest i Europa

KØBENHAVN (VG) Her presser Andreas Cornelius (23) seg frem mellom Leicester-kjempene Robert Huth og Wes Morgan – og holder på å sikre FC København tre Champions League-poeng i Parken.

Men landsmannen Kasper Schmeichel i Leicester-buret var i veien i sluttminuttene, som han var det da lagene møttes i England (1-0 til Leicester).

Underveis var det imidlertid Cornelius og hans spisskollega Federico Santander som var mest i veien – for Premier League-mesterens muligheter til å sette i gang angrepene kjapt og presist bakfra.

Resultat: Kontringssterke Leicester skapte omtrent ingenting mot et særdeles disiplinert FCK. Hjemmelaget var klart nærmest seieren i 0-0-oppgjøret.

Les også: Det stinker mer enn øl i Parken

De to FCK-spissene har en nøkkelrolle som førsteforsvarere når Solbakken går for en flat 4-4-2, og særlig i de internasjonale kampene.

Cornelius er smertelig klar over hva som forventes av ham og Santander:

– Jeg tror kanskje det betyr at vi to er de som jobber hardest i hele Europa, sier han med et stort smil.

– Det krever Ståle av oss, og jeg skjønner hvorfor. Dessuten tror jeg at jeg vil tjene på det i resten av karrieren, at jeg har lært spille på denne måten.

– Det høres ut som om Solbakken er en veldig krevende trener?

– Ja, det er han. På trening kan man kanskje få slappe av litt en gang imellom, men ikke i kampene. Han har store forventninger til sine spillere, til at de er topp konsentrerte hele tiden. Det tror jeg de fleste har godt av. Det gjør at vi automatisk også vil forbedre oss hele tiden.

Andreas Cornelius var det 20 år gamle stortalentet som ble solgt fra FCK til Cardiff for drøyt 80 millioner kroner sommeren 2013, like før Solbakken kom tilbake til København. Angriperen skrev en femårskontrakt med den daværende Premier League-klubben, men oppholdet i Cardiff var preget av skader og han slo aldri til. Allerede etter et halvt år ble han hentet tilbake, for oppunder 30 millioner kroner, noe som jo høres svært dyrt ut for en skandinavisk klubb.

Men FCK gikk altså over 50 millioner kroner i pluss etter salg og kjøp, mens Cardiff selv meddelte at handelen totalt, med alle utgifter, hadde kostet dem 8,5 millioner pund (ca. 85 millioner kroner med dagens pundkurs).

KORT SAMARBEID: Andreas Cornelius fikk med seg tre kamper under Ole Gunnar Solskjær i Cardiff. Her er de sammen etter den eneste i Premier League, der Cornelius fikk 12 minutter og Cardiff tapte 0-2 for West Ham. Foto: NTB SCANPIX

I sin siste måned i Cardiff hadde den 193 centimeter høye kraftspissen Ole Gunnar Solskjær som trener, men han synes det er vanskelig å sammenligne de to norske trenerne:

– Jeg hadde Solskjær i litt for kort tid til at jeg vil si noe om det. Men mitt inntrykk er at han er mer stille og rolig. Ståle er mye mer emosjonell og ... oppfarende, svarer Cornelius med et stort smil.

– Hva har Solbakken betydd for deg personlig?

– Nå har jeg hatt ham i snart tre år. Han forventer mye, og jeg merker at jeg er mye bedre nå enn da jeg kom tilbake, selv om jeg har vært litt opp og ned, sier Cornelius, som også var ute med skade i et halvt år, etter en skrekktakling i fjor.

FCK-spillerne er vant med at Solbakken er en pådriver langs sidelinjen. Solbakken passer ikke minst på at alle følger planen som er satt opp.



– Vi er veldig vanskelige å spille mot, fordi vi spiller sammen som et lag, alle sammen. Dette er ikke det første gode laget Ståle har skapt i FCK. Hans styrke er at han har et meget tydelig og klart konsept. Det er ingen som er i tvil om hva vi skal gjøre, og det er selvsagt en stor fordel for oss.

Ved siden av FCK-spissen står Kasper Schmeichel, mest opptatt av å rose forsvaret sitt, som stort sett greide å holde Cornelius og det aggressive FCK-laget på avstand:

– Vi kom hit for å vinne, men jeg synes uavgjort var rettferdig. Jeg er virkelig stolt av forsvaret vårt, som holdt dem unna gjennom stort sett hele kampen, sier han.

STOLT: Ståle Solbakken mener han ikke kan forvente mer av spillerne sine. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

I etasjen over står Ståle Solbakken, enda stoltere, etter nok en sterk kamp. Han hadde ikke drømt om at det skulle gå så bra i Champions League denne høsten.

FCK er fortsatt med i kampen om avansement fra gruppen. Porto er to poeng foran, og om tre uker kommer portugiserne til Parken. Med seier er FCK oppe på annenplass foran siste runde, der Porto tar imot Leicester og FCK skal til Brugge.

– Vi har vært mye bedre enn vi trodde. Jeg er veldig, veldig fornøyd, sier Ståle Solbakken.