FCK-direktør: - Solbakken blir hos oss til 2018, minst

FCK-direktør Anders Hørsholt er krystallklar på at de ikke slipper suksesstrener Ståle Solbakken (48) hvis jobben som norsk landslagssjef blir ledig i høst.

Per-Mathias Høgmo (56) er under sterkt press etter lørdagens pinlige tap (0–1) for Aserbajdsjan i Baku. Norge står uten poeng og scoringer etter to kamper i VM-kvalifiseringen. Og fotballpresident Terje Svendsen bekrefter at Høgmo ikke er fredet.

I Champions League-spillende FC København er de fullstendig klar over at NFF ser på Solbakken som en potensiell kandidat hvis Høgmo må gå av i løpet av høsten. Svaret deres er klart – og innøvd – virker det som.

– Ståle (Solbakken) har kontrakt frem til sommeren 2018. Vi vil fortsette vårt glimrende arbeid her i København. Ståle er FCK-trener i minimum den periode, forteller Anders Hørsholt.

På spørsmål fra VG om Solbakken har en klausul, som gjør at han kan forlate FCK hvis han selv ønsker svarer Hørsholt, som er administrerende direktør i den danske storklubben: – Nei ...

Solbakken bekrefter avtalen som Hørsholt viser til.

– Jeg forholder meg til kontrakten med FCK, og jeg ønsker ikke noe støy rundt dette nå, sier Ståle Solbakken.

Når VG spør om han heller ser for seg en karriere ute i Europa enn retur til Norge sier mannen fra Hamar: – Som fotballtrener lever du fra dag til dag, og det blir nesten umulig å svare på.

I den danske hovedstaden har Solbakken fått tilnærmet gudestatus. FCK er i Champions League igjen. De er storheten i Skandinavia. Og etter to runder i gruppespillet er de ubeseiret etter sterke 1–1 mot Porto på bortebane, og kalasseieren over Brugge med 4–0 hjemme i Parken.