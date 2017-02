Suárez scoret og ble utvist da Barcelona tok seg til finalen

(Barcelona - Atletico Madrid 1-1, 3-2 sammenlagt) Luis Suárez (30) fikk rødt kort på tampen av Copa del Rey-semifinalen mot Atletico Madrid i kveld. Nå må spissjuvelen stå over finalen.

Det ble en høydramatisk kamp da Atletico gjestet Barcelona for å ta igjen 1-2-tapet på eget gress for en uke siden.

Luis Suárez scoret og ble utvist da laget hans tok seg til finalen i den spanske cupen. Men etter matchen var han alt annet enn blid da han snakket med spansk presse.

– Jeg må bare le, for jeg visste ikke engang at jeg traff ham. Jeg synes ikke situasjonen var nok til å gi et frispark engang. Jeg sa ingenting til dommeren, men jeg er irritert, sa han.

SINT: Luis Suárez (t.v) var ikke blid da han ble sendt i dusjen. Foto: Lluis Gene , AFP

Suárez-goal

Yannick Ferreira Carrasco hadde en gigantsjanse til å score da han kom alene med Jasper Cillesen etter et snaut kvarter.

Etter 43 minutter scoret Barcelona. Lionel Messi herjet inne på gjestenes halvdel, dro seg fri og skjøt. Keeper Miguel Moya reddet, men han kunne ikke gjøre noe med returen, der Luis Suárez var frempå og scoret.

Røde kort

Sergi Roberto ble utvist med to gule kort etter 58 minutter, og dermed hadde rødt kort-startskuddet gått.

Antoinne Griezmann kom alene gjennom og scoret etter 58 minutter, men franskmannen ble feilaktig avblåst for offside.

Etter 69 minutter måtte Carrasco forlate banen da han var for sein i duell med Arda Turan ute ved sidelinjen, og dermed var spiller nummer to sent av banen.

Like etterpå fikk gjestene en mulighet fra straffemerket, men Kevin Gameiro klarte ikke å treffe innenfor Jasper Cillesens stenger. Straffen til franskmannen gikk langt over mål.

Men etter 82 minutter satte spissen inn 1-1. Griezmann løp seg fri i bakrommet, og han tok imot en pasning, så opp og fant landsmannen på bakre stolpe. Han satte kula enkelt i mål.

Da kampuret akkurat hadde passert 90 minutter, ble Luis Suarez utvist. Dommeren mente at han at bevisst slo en Atletico-spiller på midtstreken, mens spissen og trener Luis Enrique raste.

Etter kampen var både Enrique og Atelico-trener Diego Simeone borte hos dommeren og klaget.