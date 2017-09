Suárez i hundre da Barca-toget dundret videre

(Girona – Barcelona 0–3) Luiz Suárez (30) syntes ikke det holdt å la Girona score to selvmål, så han smalt inn sin seriescoring nummer 87 i sin 100. kamp.

Med seier til både Real Madrid og Atlético Madrid tidlig lørdag kveld, lå presset på Barcelona for å holde luken i toppen av La Liga.

Den utfordringen tok katalanerne, og spesielt jubilant Luiz Suárez, på strak arm.

JUBILANT-SUAREZ: Girona-keeper Gorka Iraizoz kommer ikke til å huske lørdagens møte med Luiz Suárez med glede. Foto: Albert Gea , Reuters

I sin 100. seriekamp for Barcelona presset han først frem et selvmål fra Gironas keeper, før han satte kronen på verket med selv å score.

Spissen fra Uruguay skrev seg med det inn i historiebøkene som den nest giftigste spilleren på 100 kamper i La Liga noensinne.

For etter 100 kamper står han med 87 scoringer, ifølge Sky Sports. Kun Cristiano Ronaldo hadde flere etter sine første 100 seriekamper - da hadde han kvittert seg for 111 mål.

Lionel Messi er på sin side ikke i nærheten av Ronaldo og Suárez. Argentineren scoret «kun» 48 ganger på samme tid.

Selvmålsdobbel

Selv om de vant 3-0 tok det lang tid før Barcelona selv greide å score.

17 minutter ut i kampen banket Jordi Alba til på hel vollet fra rundt 20 meter. Skuddet hadde retning mot reklameskiltene bak Girona-målet, men en uheldig Aday strakk tåen ut, traff ballen og styrte den inn bak egen målvakt.

To minutter ut i andre omgang var det keeper Gorka Iraizoz tur til å doble ledelsen for Barcelona.

Da Aleix Vidal hælsparket ballen inn foran mål var målvakten kraftig presset av Suárez, men spissen fra Uruguay hoppet over ballen som traff Iraizoz i magen og spratt over mållinjen.

Etter scoringen yppet hjemmelaget seg mot Barcelonas forsvar, men de greide aldri å overliste Marc-André ter Stegen.

Isteden var det Suárez som til slutt greide å sette ballen i nettet for egen maskin, da han i det 69 minutt ble silt fri i bakrom. Fra venstre i feltet fikk han det til å se enkelt ut da han la ballen ned i motsatt stolperot.

Kopi av 2013-starten

Lørdagens seier var Barcelonas sjette på seks seriekamper så langt denne sesongen.

Sist gang et lag hadde full pott i La Liga etter seks runder, var da Barcelona og Atlético Madrid sto for den samme prestasjonen i 2013/2014-sesongen.

32 serierunder senere var det likvel Madrid-laget som løftet trofeet etter at de kjempet til seg 90 poeng, tre mer enn Barcelona.

Også i år er Atlético foreløpig den nærmeste utfordreren til Barcelona. Etter at Antoine Griezmann og Yannick Ferreira Carrasco sørget for seier over Sevilla, har de nå 14 poeng.

Bak dem følger Sevilla med 13 før Real Madrid kommer med sine elleve poeng.

Andre resultater:

Atlético Madrid – Sevilla 2–0

Alavés – Real Madrid 1–2

Malaga – Athletico Bilbao 3–3