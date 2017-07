Spansk ligasjef truer med å ta PSG til EU-domstolen

La Liga-presidenten skjønner ikke hvordan PSG skal kunne holde seg innenfor de øknomiske fair play-reglene hvis de kjøper Neymar (25).

Sagaen om den brasilianske ballkunstneren Neymar har gått som varmt hvetebrød gjennom sommeren.

Det som i starten virket heller usannsynlig, at superstjernen kan bli solgt til franske Paris Saint-Germain, har blitt mindre og mindre utenkelig. For ifølge franske RMC er Neymar enig med PSG om en femårskontrakt som gir ham 300 millioner kroner i året.

Fikk du med deg? Spansk avis: Neymar og PSG enige om overgang

Da gjenstår i så fall bare det lille spørsmålet om overgangssummen mellom klubbene.

Lørdag kveld spiller PSG supercupfinale mot fjorårets overraskelseslag i europeiske klubbfotball, Monaco.

– De har regnet på tallene

Neymar har en utkjøpsklausul på svimlende 2,2 milliarder kroner, men den anerkjente journalisten Gabrielle Marcotti tror Barcelona og PSG kan bli enige om en sum som er lavere.

TRUER: La Liga-sjef Javier Tebas har ingen tro på at PSG kan hente Neymar og holde seg innenfor FFP-regelverket. Foto: Roslan Rahman , AFP

– Det er ikke i klubbenes interesse å la en slik klausul bli brukt. Det har med både skatt, regnskap og FFP å gjøre. Det får meg til å tenke. Hvis han sier han vil dra, tror jeg de kommer til å bli enige om en pris for at det skal skje, sier han til ESPN.

I 2014 fikk det franske storlaget en bot på en halv milliard kroner og flere overgangsrestriksjoner for brudd på UEFAs økonomiske fair play-regler (FFP). Det kommer ikke til å skje igjen, mener sjefen for FFP-kommisjonen.

Fikk du med deg? Hevder trebarnsfaren Ronaldo vil ha fire barn til

Denne gangen kommer de til å ha finregnet på hvordan de skal holde seg på riktig side av regelverket.

– Jeg tror de har regnet på tallene, sier FFP-sjef Andrea Traverso, ifølge ESPN.

Ligasjefen truet med EU-domstol

Presidenten for spanske La Liga, Javier Tebas, er ikke like overbevist over at franskmennene har regnet godt nok.

I et intervju med Mundo Deportivo gjør han det klart at det absolutt vil bryte med FFP-reglene, og at han akter å ta saken inn for UEFA. Om de vender det døve øret til, vil han klage videre til EU-domstolene i Brussel og til spanske og franske domstoler.

Husker du? Lionel Messi og Antonella Roccuzzo giftet seg

– Vi kommer til å gjøre det umiddelbart, slår han fast overfor avisen.

– Det er ikke et spørsmål om Barcelona, men om spansk fotball. I dag er det Barca, men i morgen kan det være Real Madrid eller Atlético Madrid, fortsetter den spanske ligapresidenten.

Stormet av treningsfeltet etter basketak

Neymar har ennå ikke uttalt seg om ryktene, men en episode på Barcelonas treningsleir i Miami, hvor de senere i helgen skal møte Real Madrid, har satt ekstra fortgang i ryktene om at han ikke er fornøyd i det katalanske hovedstaden.

Ifølge Sky Sports skal han ha løpt mot lagkamerat Nelson Semedo, og de skal ha begynt å sparke hverandre før Sergio Busquets fikk skilt dem.

Neymar skal deretter ha revet av seg treningsvesten og stormet av banen.

– Bare et mirakel vil få ham til å bli værende. Han har bestemt seg for å dra, har en kilde nær Neymar sagt til den engelske TV-kanalen.

Neymar senket Manchester United tidligere i uken: