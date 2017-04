Scoringsshow da Barcelona vant sin tiende strake på Camp Nou

(Barcelona - Osasuna 7-1) Det var topp mot bunn og aldri spennende da Lionel Messi og Barcelona lekte seg til seier over Osasuna.

Det stoppet på 7-1. Messi scoret to før han tuslet av banen etter en drøy time, på stillingen 4-1. Barcelona feiret et aldri så lite jubileum, den tiende strake hjemmeseier i serien, rekord under Luis Enriques ledelse.

Og det var sikkert greit med en behagelig kveld på Camp Nou-kontoret, etter den vanvittige El Clasico-triumfen over Real Madrid sist søndag.

Før 12 minutter var spilt fikk Messi en gavepakke fra Osasunas midtbanemann Fausto Tienza. Slikt gjør man ikke uten å bli straffet hardt; Messi gikk over halve banehalvdelen, surret litt på veien frem, men ikke verre enn at han likevel hadde full kontroll og kunne løfte ballen enkelt forbi Salvatore Sirigu.

TAKKET MESSI: Et ikke helt stappfullt Camp Nou viste Lionel Messi at Lionel Messis 500 scoringer settes stor pris på. Foto: AFP

Argentineren hadde et par muligheter til å øke ledelsen, men det var isteden portugiseren Andre Gomes som fikset det andre målet, etter innlegg fra Ivan Rakitic på høyrekanten.

Ved pause så kampen fullstendig kjørt ut, men da Roberto Torres skrudde inn 1-2 fra frisparkmerket etter snaut tre minutter ble det plutselig en litt annen kamp i noen minutter.

Igjen fikk vi se små eksempler på at Barcelonas defensive ferdigheter er langt fra imponerende. Men ti minutter etter reduseringen var Andre Gomes der igjen, og derfra og ut handlet det bare om hvor stor seieren skulle bli.

Lionel Messi satte sitt andre mål, et signatur-skudd fra drøyt 16 meter, Paco Alcaser øket til 5-1, Javier Mascherano fikk sitt første ligamål for Barcelona fra straffemerket (til enorm jubel fra lagkameratene), mens Paco Alcacer rundet keeper og bredsidet inn kveldens siste scoring i åpent mål.

Dermed er Barcelona tre poeng foran Real Madrid, som har to kamper til gode, den første borte mot Deportivo La Coruna senere onsdag kveld.