Følelsene er sterke etter søndagens folkeavstemning i Catalonia. Gerard Piqué ble møtt med protester på Spania-treningen mandag kveld.

Barcelona-stjernen antydet søndag at det kunne være aktuelt å gi seg på landslaget som følge av bråket rundt folkeavstemningen.

Spania hadde sin trening i Las Rozas ved Madrid mandag kveld. Der fikk Piqué en fiendtlig mottagelse.

Først var det bare litt piping og små utbrudd, siden ble det mer organisert. Flere holdt opp plakater. På én av dem sto det: «Ut med Piqué».

PÅ TRENING: Gerard Pique gestikulerer på Spania-treningen utenfor Madrid mandag kveld. Foto: Rafael Marchante , Reuters

«Piqué, drittsekk, Spania er ditt land ... Piqué, drittsekk, forlat landslaget», var blant det som ble ropt, ifølge The Independent. På spansk var det med rim.

Les også: Hevder Barca ble truet med poengtrekk

Lagkameratene skal ha vært overrasket over hetsen mot Barcelona-spilleren.

Søndag måtte Barca spille sin kamp mot Las Palmas for tomme tribuner, og tirsdag er klubbkontoret stengt. De slutter opp om generalstreiken i Catalonia.

Flere av de mest kjente spillerne har markert sin støtte til folkeavstemningen, som spanske myndigheter anser som ulovlig.

Barcelona-legender som Carles Puyol og Xavi Hernández uttrykte sin støtte til folkeavstemningen. Gerard Piqué la ut bilde av seg selv på Twitter at han stemte.

Les også: Real Madrid-fans viftet med spanske flagg

Piqué sa tidligere mandag at han mente at det er en menneskerett å få stemme.

– I Franco-perioden fikk ikke folk i dette landet lov til å stemme, sa fotballstjernen.

– Dette er den verste opplevelsen for meg som spiller noensinne.

Stor kåring: Real Madrid-spiller topper U21-liste

– Jeg er veldig stolt over det katalanske folk, sa en tydelig beveget Piqué.

Søndag sa han til FC Barcelonas hjemmeside:

– Jeg mener at jeg kan fortsette. Men hvis ledelsen mener at jeg er et problem, så vil jeg trekke meg og forlate landslaget før 2018.