Messi tryllet Barcelona videre

(Barcelona – Athletic Bilbao 3-1, 4-3 sammenlagt) Lionel Messi fikk veldig lite til. Så tryllet han frem en lekkerbisken igjen.

I tredje kamp på rad scoret argentineren på et frispark fra utsiden av 16-meteren.

I cupreturen mot Athletic fra Bilbao, på stillingen 3-3 sammenlagt, rundlurte Messi keeper Gorka Iraizoz (igjen) da han vred ballen ned i motsatt hjørne. Et ikke veldig imponerende Barcelona slet seg til kvartfinalen i Copa del Rey med 3-1 og 4-3 sammenlagt.

Barcelona følte seg snytt for to straffer da Ahtletic vant 2-1 i det første møtet. Denne gangen begynte det med at Luis Suárez feilaktig ble avvinket for offside på vei gjennom etter et par minutter, og det fortsatte med at samme mann fikk en scoring feilaktig annulert for offside (på Neymar).

«Barça»-leiren følte seg også snytt for minst én, kanskje to, straffer i 1-1-møtet med Villarreal i ligaen i helgen. Dette begynte å ligne en marerittuke.

FOR EN MÅLMASKIN: Luis Suárez feide inn 1-0-scoringen og jubler sammen med Sergi Roberto og Lionel Messi. Foto: Lluis Gene , AFP

Men så kranglet Messi med seg ballen midt på Athletics banehalvdel etter 25 minutter, dyttet gjennom Neymar, som slo inn på bakre stolpe. Der presset Luis Suárez ballen ned i motstatt hjørne på hel volley, slik bare en avslutter i verdensklasse kan, hans 100. mål på 120 kamper for Barcelona.

Til sammenligning trengte Lionel Messi 188 kamper på å komme opp i 100 mål (se Twitter-meldingene fra statistikk-guruen MisterChip).

Her skal det selvsagt påpekes at mens Suárez kom til klubben på topp, omringet av store stjerner, var ikke Messi et «ferdig produkt» i den første tiden som A-lagsspiller. Det var først etter at han rundet hundre spilte kamper, at argentineren begynte å score veldig mange mål.

For øvrig feiret også MSN, Messi-Suárez-Neymar, et jubileum da Suárez svevde inn 1-0-scoringen. Det var trioens 300. mål i den tiden de har spilt sammen, Messi med 124, Suárez altså 100 og Neymar 76 mål.

Det skulle øke til 302 før kvelden var over.

Rett etter pause ordnet Neymar en straffe, og han trippet selv inn 2-0-målet. Men baskere gir seg ikke så lett og bare seks minutter etter pause lekte Enric Saborit med Barca-back Sergi Roberto i lufta. Saborit nikket kontrollert inn reduseringen, og lagene var like langt. Barcelona var best, men cupdramaet sto og vippet.

Helt til Messi endelig viste seg frem.