Messi snudde mot favorittmotstanderen

(Sevilla - Barcelona 1-2) Lionel Messi scorer mye mot mange. Men Sevilla er et lag han trives ekstra godt med å møte.

Nok en gang havnet Lionel Messi i sentrum. Først scoret han 1-1. Så regisserte han 2-1, før han fikk gult kort for å knyte på seg skoen for sakte seks minutter før slutt.

– En helt absurd avgjørelse av dommer, var responsen til Viasats kommentar under sendingen.

Men om dømmingen eller lissesnøringen ikke var magisk, så var Lionel Messis offensive bidrag nettopp det.

Da argentineren utlignet Sevillas ledelse etter 43 minutter var det den lille trollmannens 27. scoring mot laget fra sørvest i Spania.

Samtidig sørget han for at katalanerne kunne gå til pause med lavere skuldre enn tilfellet ville vært om han ikke scoret.

For Barcelona slet med Sevilla innledningsvis på Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, i det som til tider var et små-ampert oppgjør.

Ti gule ble delt ut, seks til Barca, fire til Sevilla, da Sevilla tapte på hjemmebane for første gang denne sesongen.

Barca fikk bank av gamlesjefen: – Andre omgang var uvirkelig

Tok ledelsen

Allerede etter femten minutter tok Sevilla ledelsen. Vitolo ble spilt fri på utsiden av Barcelonas høyreback Sergio Roberto, og satte fart rett mot Marc-André ter Stegen.

27-åringen gjorde ingen feil, og gjorde veien til poeng tøff for Barcelona.

Sevilla er det laget i La Liga som er nærmest å matche Barcelonas tall hva angår ballbesittelse (68,3 % vs 63,1 %).

Etter 1-0-scoringen fortsatte oppgjøret i høyt tempo, med høy kvalitet.

Flaskekasting og kaos: Barcelona snudde til seier mot Valencia

Kvalitet var det også bak utligningsmålet.

Barcelona satte fart på en kontring, anført av Neymar ute på venstresiden. Brasilianeren viste seg umulig å få tak i for Sevillas forsvarsspillere idet han skar innover i banen.

Tre blå- og rødstripete løp inn i boks samtidig, mens en holdt igjen 17 meter fra mål.

Neymar tittet opp, og la igjen til Messi, som trygt bredsidet ballen i hjørnet.

Brasilianerens tiende målgivende pasning denne sesongen - soleklart best i spansk La Liga.

Suarez hyller Messi: – Leo er et beist

Suarez holdt følge med Messi

Luis Suarez var en av de som fullførte løpet inn i boks på 1-1-scoringen, og måtte se at Messi gikk forbi han i kampen om toppscorertittelen.

Kvarteret etter pause utlignet Suarez til 7-7 i den interne toppscorerkampen, og sørget for 2-1 på lystavlen.

Messi var under press, men slapp glimrende til urugayaneren ut til høyre. Suarez takket for tilliten ved å sette ballen trygt under den utrusende Sevilla-keeperen Sergio Rico.

Den målgivende pasningen sørget for at Messi er oppe i utrolige 23 målpoeng allerede denne sesongen, med 16 scoringer og syv mål i alle konkurranser.

Og da ble det 2-1-seier for Luis Enriques menn. Dermed vant de med ett måls margin for andre seriekamp på rad, etter 1-0-seieren over Granada i helgen.

PS! Real Madrid slo Leganés 3-0 tidligere søndag, og topper tabellen to poeng foran Barcelona.