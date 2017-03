Enrique gir seg – dette er de heteste kandidatene til Barcelona-jobben

Mauricio Pochettino, Jorge Sampaoli, Thomas Tuchel – eller Ronald Koeman? Flere store managernavn linkes til Barcelona.

Den velinformerte spanske fotballeksperten Guillem Balague hevder i en artikkel på Sky Sports' nettsider at styret i den spanske storklubben har laget en smørbrødliste over arvtagerne de ønsker.

På pressekonferansen etter Barcelonas 6-1-seier i seriekampen mot Sporting Gijon onsdag kveld, bekreftet Luis Enrique at han gir seg i managerjobben ved sesongslutt.

Barcelona har ikke vært fullt så suverene denne sesongen, men henger fortsatt med i toppen av La Liga – og er i tillegg klare for finalen i den spanske cupen. I Champions League ser det stygt ut, Barcelona ligger under 0-4 før det siste og avgjørende møtet med Paris Saint-Germain i åttedelsfinalen i Champions League.

Se Barcelona overkjøre Sporting Gijon. Obs! Kan inneholde spor av vakre scoringer:

Henter fra La Liga?

Når Barcelona tar fatt på 2017/2018-sesongen, er det stor sjanse for at de ledes av én av disse to herremennene, ifølge Guillem Balague:

Jorge Sampaoli eller Ernesto Valverde.

Argentinske Sampaoli er trener i Sevilla. Laget hans har imponert denne sesongen, de ligger på tredjeplass i den spanske serien og kjemper for øyeblikket med Leicester om kvartfinaleplass i Champions League.

Ernesto Valverde er i Athletic Bilbao. Balague holder Sampaoli som favoritt og Valverde som en god nummer to.

Noen fans leker nok allerede med tanken om en Barcelona-retur for Manchester City-manager Pep Guardiola, men det har Sky Sports-eksperten liten tro på.

– Det er ingen sjanse for at Pep Guardiola kommer tilbake, skriver han.

Dortmund-treneren nevnes

Balague nevner også Tottenham-manager Mauricio Pochettino og Everton-sjef Ronald Koeman, men han tror ikke Barcelona vil gå for noen av dem.

– Det vil bli vanskelig for Barcelona å få tak i Pochettino.

– Koeman er en het kandidat blant deler av media, men Barcelona-styret har sine tvil om hans managerkarriere, skriver Balague.

Daily Mail skriver at også 43 år gamle Thomas Tuchel, manager i Dortmund, er en mann Barcelona-styret vil diskutere.

PS: Luis Enrique har ledet Barcelona til to liga- og cuptitler, samt én Champions League-triumf siden han overtok treneransvaret i 2014.