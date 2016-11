Dommeren reddet Barca fra nok et bortetap mot Real Sociedad

(Real Sociedad – Barcelona 1-1) Lionel Messi (29) kan takke dommeren for at Barcelona slapp å reise hjem med null poeng fra Estadio de Anoeta for femte sesong på rad.

Hele stadionet jublet for scoring da ballen lå i nettet 15 minutter før slutt.

Sociedad-spiller Juanmi «bredsidet den inn» etter en retur fra Carlos Velas skudd i tverrliggeren, men dommeren annullerte scoringen for offside. TV-bildene viste derimot at det var feil.

Real Sociedad hadde hele 17 avslutninger og Carlos Vela rakk også å treffe stolpen enda en gang etter annulleringen.

Men det ble ingen flere mål, og dermed slapp Barcelona med skrekken etter en urovekkende svak dag på jobben.

– Det vil bli svært vanskelig for oss å vinne serien hvis vi fortsetter å miste poeng på denne måten, sier Barcelona-stopper Gerard Pique.

Barcelona unngikk også å plusse på nok et tap i den negative statistikken for bortemøter med Real Sociedad. Laget fra San Sebastián har vunnet de fire siste mot Barca på hjemmebane.

Det er faktisk ni år siden forrige Barcelona-seier på Estadio de Anoeta.

Luis Enriques menn beholder annenplassen i den spanske toppdivisjonen med 27 poeng, men mistet to viktige poeng i striden med ledende Real Madrid. De er seks poeng bak nå.

Spissnomaden scoret

Etter en god førsteomgang, der de ikke slapp Barcelona til nevneverdige sjanser, tok Real Sociedad ledelsen etter 52 minutter.

Carlos Vela skjøt fra innenfor 16-meteren, Barca-keeper Marc-André ter Stegen måtte gi retur, og det luktet spissen Willian José.

Den brasilianske spissnomaden (sjekk klubblisten hans her) krummet nakken og headet ballen mot mål, Barcelona-stopper Gerard Pique slengte frem en fot, men ballen spratt opp i nettaket. 1-0!

Det var Willian Josés 7. mål for sesongen. Bare Real Madrids Cristiano Ronaldo, Barca-duoen Lionel Messi og Luis Suárez har flere i La Liga.

Men Barcelona slo tilbake. Seks minutter etter førstescoringen fant Neymar Messi inne i 16-meteren. Tre Sociedad-forsvarere kastet seg frem for å hindre et skudd, men Messi vant og skjøt ballen kontant i lengste hjørne.

En iherdig sluttspurt fra Sociedad og et par Barcelona-sjanser senere blåste dommeren av kampen.

En mager trøst for Sociedad-fansen er at de nå har gått syv hjemmekamper uten tap.

Stor Atlético-seier

Atlético Madrid slo tilbake etter to skuffende serietap med 3-0-seier over Osasuna søndag. Dermed er laget tilbake i topp fire, skriver NTB.

Diego Godin, Kévin Gameiro og Yannick Carrasco scoret målene som ga tre sikre poeng i Pamplona. Atlético gikk gjennom Champions League-gruppespillet uten poengtap, men har slitt i serien i det siste og kom fra tap mot Real Sociedad og Real Madrid.