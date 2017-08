Barcelona-presidenten med Neymar-stikk – mener Messi ikke ville gjort det samme

Barcelonas president Josep Maria Bartomeu (54) er ikke kjempefornøyd med Neymars (25) oppførsel de siste ukene.

– Det var ikke bra, måten han gjorde ting på. Det var langt fra den oppførselen vi forventer av en Barcelona-spiller.

Det sier Barcelonas president Josep Maria Bartomeu ifølge BBC i kjølvannet av Neymars monsterovergang fra Barcelona til PSG.

Den brasilianske 25-åringen ble verdens desidert dyreste spiller da han byttet ut Katalonias hovedstad med den franske hovedstaden, og nå letter Barcelonas president for første gang på sløret om overgangen som sørget for at svimlende 222 millioner euro kom inn på storklubbens konto.

– Gunstig for oss



Neymar selv hevder han forlot Barcelona fordi han hadde oppnådd alt han kunne, og i sitt første intervju etter overgangen sa han at det var en vanskelig avgjørelse å forlate Barca, men la vekt på at han ønsket seg en «større utfordring».

– Da vi begynte å tvile på at han (Neymar) ville bli værende hos oss, forholdt vi oss rolige. Uansett utfall ville det være gunstig for oss, sier Bartomeu, og utdyper:

– Dersom han ble værende, ville vi beholdt en fenomenal spiller. Dersom han dro sin vei, måtte utkjøpsklausulen hans trigges, noe som ville gitt oss nok penger til å kunne hente inn gode nok erstattere.

IKKE FORNØYD: Barcelonas president Josep Maria Bartomeu. Foto: Lluis Gene , AFP

Neymar skrev under på en femårskontrakt med Barca i oktober i fjor, men forlot klubben bare ti måneder senere. Da han returnerte til klubben etter sommerferien, fikk han tillatelse av klubben til å reise hjem igjen for å ordne opp i egen fremtid. Bare to dager senere, flyttet han til Frankrike.

Brasilianeren scoret 105 mål på sine fire sesonger i Barcelona, og vant blant annet Champions League og La Liga to ganger.

– Neymar har vært med på å forme denne klubbens historie, men nå er det han som er historie. Vi gjorde alt vi kunne for å beholde ham, men ingen spiller er større enn klubben. Et sted måtte vi sette grensen, og det var derfor vi solgte ham.

Trekker frem Messi



Mens Neymar forlot klubben etter fire sesonger, trekker Bartomeu frem to spillere som har tilbrakt mer eller mindre hele sitt liv – og hele sin fotballkarriere – i klubben.

– Lionel Messi ville ikke gjort dette. Hans lojalitet er et eksempel til etterfølgelse for alle som vil bære vår drakt. Det samme er Andres Iniestas, konkluderer Bartomeu.

Neymar ble som kjent ingen én-klubbspiller som Messi og Iniesta ligger an til å bli, og Barcelona jakter nå en erstatter for venstrevingen. Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé og Paulo Dybala er blant navnene som nevnes hyppig.

Bartomeu understreker likevel at selv om de har mer enn nok midler til bruk, vil pengene fra Neymar-salget bli brukt med «klokskap og ro».

– Nå er det slutt på praten om Barcas angrepstrio MSN (Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar). Nå blir fokuset på hele laget, sier Barca-presidenten.

Neymar var ikke savnet da Barcelona møtte flystyrt-rammede Chapecoense til veldedighetskamp. I videovinduet under kan du blant annet se Sergio Busquets score et kremmerhus.