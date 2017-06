FA terminerer sponsoravtaler med spillselskaper – vil forhindre flere spilleavhengige

Det engelske fotballforbundet har bestemt seg for å terminere alle sponsoravtaler med spillselskapene i England. Avgjørelsen applauderes av Lotteritilsynet.

Det engelske fotballforbundet sier i en pressemelding at de nå vil jobbe sammen med bettingselskapene for å forhindre at flere blir spillavhengige.

Bakgrunnen for at FA nå avslutter sponsorkontraktene er rapporten om bettingselskapenes enorme inntekter (333,4 mill. pund) og den massive kritikken forbundet har fått fra spilleavhengige, blant annet den profilerte fotballspilleren Joey Barton, skriver BBC.

Ladbrokes er et av spillselskapene som dermed mister avtalen med FA. De er en av de største sponsorene fotballforbundet har hatt, og har vært det i en årrekke. Ladbrokes-direktør Jim Mullen sier at de tar avgjørelsen til etterretning.

– Vi forstår FAs avgjørelse med tanke på deres kommersielle avtaler som omhandler gambling. Vi vil sammen med FA jobbe videre for å sørge at integriteten og tillit beholdes i idretten, sier han.

FA-direktør Martin Glenn benyttet anledningen til å takke Ladbrokes for deres «profesjonalitet og forståelse» for avgjørelsen.

Har høstet kritikk



Nevnte Joey Barton og den tidligere Stoke-vingen Matthew Etherington er to Premier League-profiler som har kritisert FAs avtale med spillselskaper. Barton har åpenlyst sagt at han er spilleavhengige, og Etherington har tidligere innrømmet å ha tapt over 17 millioner kroner på gambling.



– De har fått sine inntekter fra spillselskaper, og for meg som er spilleavhengig, har det vært et problem, har Barton tidligere sagt til BBC.



Barton har tidligere blitt utestengt i halvannet år, som følge av ulovlig betting.



Etherington har sagt at siden han la opp som fotballspiller, har flere agenter vært i kontakt med han og spurt om han kunne tenke seg å veilede spilleavhengige fotballspillere.



– Alle må ta mer ansvar. Både Den Engelske Spillerforeningen (PFA) og Det engelske fotballforbundet, og gamblingselskapene selv, har Etherington sagt til BBC Radio Five Live.

Flere Premier League-klubber har sponsoravtaler med diverse engelske spillselskap:

• West Ham - Betway

• Sunderland - Dafabet

• Swansea City - BetEest

• Stoke City - Bet365

• Burnley - Dafabet

• West Brom - TLCBet

• Watford - 138 Bet

Lotteri- og stiftelsestilsynet, eller bedre kjent som Lotteritilsynet i Norge, har fått med seg at FA har terminert sponsoravtalene med spillselskapene.

Lotteritilsynet synes det er et godt tiltak av engelske fotballmyndigheter.

– Dette er veldig bra. Det er positivt at flere tar mer ansvar for å unngå at folk får problemer med pengespill. Vår erfaring er at norsk idrett har tatt dette på alvor i mange år og det er positivt at andre følger etter, sier kommunikasjonsdirektør Anne-Mette Hjelle til TV 2 Sporten.

– Det er et valg vi har respekt for, sier hun videre.