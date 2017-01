Welbeck-dobbel og Walcott hat trick for Arsenal

(Southampton - Arsenal 0-5) Danny Welbeck (26) fikk sjansen fra start for første gang siden mai i fjor, og takket for tilliten med to mål. Theo Walcott (27) vartet i tillegg opp med hat trick mot sin gamle klubb.

0 Southampton 0 Arsenal

Dermed gikk et reservepreget Arsenal-lag enkelt videre fra fjerde runde i FA-cupen borte mot et Southampton-lag som ikke var i nærheten av å prestere på det nivået som sikret laget en plass i ligacupfinalen tidligere denne uken.

Begge lag byttet ut ti spillere fra lagoppstillingene i sine to respektive kamper, og det urutinerte mannskapet manager Claude Puel stilte med var aldri i nærheten. Det til tross for at helten mot Liverpool, Shane Long, var med.

Arsenal stilte med spillere som Hector Bellerin, Shkodran Mustafi, Kieran Gibbs, Alex Oxlade-Chamberlain, Lucas Perez, Walcott og Welbeck.

Det var mer enn nok til å sikre en hyggelig aften på jobb for manager Arsene Wenger som måtte bivåne det hele fra tirbunen på grunn av FA-straffen han fikk tidligere denne uka.

FØRSTE AV FIRE: Arsene Wenger måtte sitte på tribunen på St. Mary's i Southampton. FA har utestengt ham fra Arsenal-benken i fire kamper. Foto: Adrian Dennis , AFP



Scoret i april 2016



Welbeck har slitt med en rekke skader i karrieren, og kneskaden han pådro seg i mai i fjor har holdt ham lenge borte fra banen. Den tidligere engelske landslagsspilleren er glemt av mange, men viste at han fortsatt kan sine saker.

Etter 15 minutter flikket Lucas Perez igjennom til Welbeck som avsluttet kontant vi tverrliggeren og bak Southampton-keeper Harry Lewis. Syv minutter senere satte han inn nummer to etter pasning fraxlade-Chamberlain.

Det var 26-åringens første scoringer siden han ble matchvinner i 1-0-seieren mot Norwich i april 2016.

Så var det Walcott sin tur. Etter pasning fra Welbeck satte han inn Arsenals tredje mål, og i andre omgang scoret 27-åringen to ganger til mot klubben som solgte ham til nettopp Arsenal for ti år siden.

Tidligere i dag røk Liverpool ut av FA-cupen etter 1-2 hjemme mot Wolverhampton, mens Tottenham reddet seieren med to sene scoringer mot lille Wycombe fra nivå fire.

FA-cup, fjerde runde:

Liverpool - Wolverhampton 1-2 (0-2)

Mål: 0-1 Richard Stearman (1), 0-2 Andreas Weimann (41), 1-2 Divock Origi (86).

52.469 tilskuere.

Blackburn – Blackpool 2-0 (2-0)

Mål: 1-0 Sam Gallagher (9), 2-0 Elliott Bennett (22).

9327 tilskuere.

Rødt kort: Kelvin Mellor (65, to gule), Blackpool.

Burnley – Bristol City 2-0 (1-0)

Mål: 1-0 Sam Vokes (45), 2-0 Steven Defour (68).

14.921 tilskuere.

Chelsea – Brentford 4-0 (2-0)

Mål: 1-0 Willian (14), 2-0 Pedro (21), 3-0 Branislav Ivanovic (69), 4-0 Michy Batshuayi (str. 81).

41.042 tilskuere.

Crystal Palace – Manchester City 0-3 (0-1)

Mål: 0-1 Raheem Sterling (43), 0-2 Leroy Sané (71), 0-3 Yaya Touré (90).

13.979 tilskuere.

Lincoln City – Brighton & Hove Albion 3-1 (0-1)

Mål: 0-1 Richie Towell (24), 1-1 Alan Power (str. 57), 2-1 Fikayo Tomori (selvmål 62), 3-1 Theo Robinson (85).

9469 tilskuere.

Middlesbrough – Accrington Stanley 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Stewart Downing (69).

24.040 tilskuere.

Oxford United – Newcastle 3-0 (0-0)

Mål: 1-0 Kane Hemmings (46), 2-0 Curtis Nelson (79), 3-0 Antonio Martínez (87).

11.810 tilskuere.

Rochdale – Huddersfield 0-4 (0-1)

Mål: 0-1 Collin Quaner (42), 0-2 Isaiah Brown (str. 66), 0-3 Michael Hefele (72), 0-4 Hefele (84).

7431 tilskuere.

Tottenham – Wycombe 4-3 (0-2)

Mål: 0-1 Paul Hayes (23), 0-2 Hayes (str. 36), 1-2 Heung-Min Son (60), 2-2 Vincent Janssen (str. 65), 2-3 Garry Thompson (84), 3-3 Dele Alli (89), 4-3 Joe Jacobson (selvmål 90).

Southampton – Arsenal 0-5 (0-3)

Mål: 0-1 Danny Welbeck (15), 0-2 Welbeck (22), 0-3 Theo Walcott (36), 0-4 Walcott (69), 0-5 Walcott (84).

31.288 tilskuere.