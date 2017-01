Son-scoring reddet Tottenham fra omkamp

(Tottenham - Wycombe 4-3) Tottenham har aldri røket ut for et nivå fire-lag i FA-cupen. Lørdag var London-klubben kun minutter fra å gå på et realt mageplask.

Wycombe, som til daglig spiller på nivå fire i det engelske ligasystemet, gikk rett i strupen på Tottenham fra start.

Gjestenes Paul Hayes headet i tverrliggeren før minutter var passert. Et langt innlegg ble slått på bakre stolpe, der kraftspissen Adebayo Akinfenwa ventet. Han headet videre til Hayes - som traff tverrliggeren og opp på tribunen.

Wycombe fortsatte å pøse på, og etter 24 minutter scoret Hayes. En corner ble slått inn på første stolpe, der Joshua Onomah headet ballen videre gjennom feltet. På bakre stolpe ventet Hayes, og han satte ballen i motsatt kryss.

Tre minutter senere satte Moussa Sissoko ballen forbi Jamal Blackman, men på streken sto en våken Wycombe-forsvarer og beinet ballen unna.

Heung-Min Son hadde nærmest åpent mål fra om lag fem meter etter en miss fra Blackman, men ballen gikk på utsiden av stolpen og ut.

Cameron Carter-Vickers felte Sam Wood med en klønete takling på vei ned mot dødlinjen. Og Roger East var ikke i tvil da han blåste straffe - som Hayes plasserte midt i mål.

Tok grep

Tottenham-manager Mauricio Pochettino tok ut Georges N'Koudou og erstattet ham med Vincent Janssen i pausen.

Og det byttet skulle sette fart på de liljehvites angrep.

Da klokken viste 61 minutter, fikk London-klubben sin første scoring. Son svingte en corner inn, og den ble headet unna. Tottenham klarte imidlertid å bite seg fast, og Son fikk ballen på siden. Han forsøkte nok å slå inn et hardt innlegg, men ballen tok via en motstander, satte Blackman ut av spill og endte i nettet.

Innbytterne scoret

Tre minutter senere gikk Janssen i bakken i duell med Aaron Pierre, og igjen gjorde East riktig da han blåste straffe.

Janssen skjøt ballen ned til høyre for seg selv. Blackman fikk flere fingre på ballen, men klarte likevel ikke å gjøre nok til å hindre scoring.

Gary Thompson, som kun hadde vært på banen i sju minutter, sendte bortefansen til himmelen etter 84 minutter. Engelskmannen knuste Tottenham-forsvarerne i lufta og headet ballen elegant til høyre for Vorm og i mål.

Dele Alli, som også startet kampen på benken, scoret kampens siste mål. 20-åringen utfordret et passivt Wycombe-forsvar og plasserte ballen fra om lag 20 meter.

Seks minutter på overtid avgjorde Son målfesten da han satte ballen inn fra venstresiden.