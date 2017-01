Schweinsteiger tilbake med scoring og assist

(Manchester United - Wigan 4-0) Bastian Schweinsteiger (32) måtte jobbe for gigantlønna da han ble kastet inn fra start for første gang på over et år. Den tyske veteranen svarte med scoring og assist.

0 Manchester United 0 Wigan Athletic

Han fikk ikke være med på det offisielle lagbildet før sesongen, men Schweinsteiger var omsider tilbake på banen. Sist den tyske superstjernen spilte fra start i en A-lagskamp var ligakampen mot Swansea 2. januar i fjor...

32-åringen har ikke vært med i planene til manager Jose Mourinho. Det til tross for at han har kontrakt med Manchester United frem til sommeren 2018, og angivelig skal ha en årslønn på over 90 millioner kroner.

Les også: Derfor bør Mourinho bruke Schweinsteiger

I dagens FA-cupoppgjør mot Championship-klubben Wigan fikk Schweinsteiger starte - sammen med solide navn som Chris Smalling, Marcos Rojo, Luke Shaw, Marouane Fellaini, Juan Mata, Henrik Mkhitaryan, Wayne Rooney og Anthony Martial.

Holdt følge i én omgang



Wigan, som sliter i nedrykksstriden på nivå to, hang med frem til pausen. Men i det 44. minutt kom 1-0-scoringen. Schweinsteiger la inn fra høyre, og Fellaini headet ballen i nettet.

Vil gi Schweinsteiger sluttpakke på 100 millioner kroner

12 minutter ut i 2. omgang var det klart for 2-0. Martial sto for innlegget, og Smalling headet ballen forbi Wigans danske keeper, Jakob Haugaard.

Martial var også nest sist da Mkhitaryan bredsidet inn 3-0 et kvarter før slutt, og i det 81. minutt var det Schweinsteiger sin tur. På akrobatisk vis fikk han med ryggen mot mål styrt en heading fra innbytter Ander Herrera videre i garnet.

VG+: Tyskerne sa farvel til Schweinsteiger - en av de største

VG kommer med mer.



Engelsk FA-cup, 4. runde:

Fulham – Hull 4-1 (1-0)

Mål: 1-0 Sone Aluko (17), 1-1 Evandro (Evandro Goebel) (49), 2-1 Chris Martin (54), 3-1 Ryan Sessegnon (66), 4-1 Stefan Johansen (78).

15.143 tilskuere.

Stefan Johansen spilte hele kampen for Fulham. Omar Elabdellaoui og Adama Diomandé spilte hele kampen for Hull.

Millwall – Watford 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Steve Morison (85).

9772 tilskuere.

Sutton United – Leeds 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Jamie Collins (str. 51).

4997 tilskuere.

Rødt kort: Liam Cooper (82, to gule), Leeds.

Manchester United – Wigan 4-0 (1-0)

Mål: 1-0 Marouane Fellaini (44), 2-0 Chris Smalling (57), 3-0 Henrikh Mkhitaryan (74), 4-0 Bastian Schweinsteiger (81).

75.229 tilskuere.