(Manchester United - Wigan 4-0) Bastian Schweinsteiger (32) måtte jobbe for gigantlønna da han ble kastet inn fra start for første gang på over et år. Den tyske veteranen svarte med scoring og assis, og nå vil han få flere sjanser.

0 Manchester United 0 Wigan Athletic

– Han blir her, og han skal inn på lista over Europa League-spillere fordi det er ledige plasser etter at (Memphis) Depay og (Morgan) Schneiderlin forsvant. Vi har ikke så mange spillere og på midtbanen har vi ikke mange alternativer, så han er helt opplagt et alternativ, sa manager Jose Mourniho om Schweinsteigers situasjon etter dagens cupkamp.

– Nitti minutter i dag var trolig for hardt for ham, men det var viktig for ham å bidra med hans volleyscoring, og jeg tror han er glad nå. Hvis han var en god profesjonell mens han ikke spilte, så vil han få minutter og muligheter nå - da regner jeg med den samme profesjonaliteten. Med så mange kamper og turneringer, så kommer han til å få spille, lovet Mourinho.

Det er lang lystigere enn for kort tid siden. Schweinsteiger fikk altså ikke være med på det offisielle lagbildet før sesongen, men Schweinsteiger var omsider tilbake på banen. Sist den tyske superstjernen spilte fra start i en A-lagskamp var ligakampen mot Swansea 2. januar i fjor...

32-åringen har ikke vært med i planene til manager Jose Mourinho. Det til tross for at han har kontrakt med Manchester United frem til sommeren 2018, og angivelig skal ha en årslønn på over 90 millioner kroner.

Les også: Derfor bør Mourinho bruke Schweinsteiger

Manchester United skal møte Saint-Etienne i Europa League i februar, og i slutten av samme måned er det ligacupfinale på Wembley mot Southampton. I tillegg kjemper Mourinhos menn om en topp fire-plassering i Premier League.

I dagens FA-cupoppgjør mot Championship-klubben Wigan fikk Schweinsteiger starte - sammen med solide navn som Chris Smalling, Marcos Rojo, Luke Shaw, Marouane Fellaini, Juan Mata, Henrik Mkhitaryan, Wayne Rooney og Anthony Martial.

Holdt følge i én omgang



Wigan, som sliter i nedrykksstriden på nivå to, hang med frem til pausen. Men i det 44. minutt kom 1-0-scoringen. Schweinsteiger la inn fra høyre, og Fellaini headet ballen i nettet.

Vil gi Schweinsteiger sluttpakke på 100 millioner kroner

12 minutter ut i 2. omgang var det klart for 2-0. Martial sto for innlegget, og Smalling headet ballen forbi Wigans danske keeper, Jakob Haugaard.

Martial var også nest sist da Mkhitaryan bredsidet inn 3-0 et kvarter før slutt, og i det 81. minutt var det Schweinsteiger sin tur. På akrobatisk vis fikk han med ryggen mot mål styrt en heading fra innbytter Ander Herrera videre i garnet.

VG+: Tyskerne sa farvel til Schweinsteiger - en av de største

– Vi fortjente å vinne. Den første omgangen var ikke veldig god, men vi klarte å få med oss en ledelse. Vi visste at de ville være godt organisert og spille aggressivt. Vi måtte endre et par ting i pausen. Den andre omgangen var mye bedre. Vi fortjente å vinne, jobben er gjort og vi er blant de siste 16 lagene, sa Mourinho etter seieren.

PS! Amatørlaget Sutton slo ut Championship-klubben Leeds tidligere i dag. Også Lincoln som er utenfor ligasystemet er blant de 16 siste lagene i FA-cupen. Trekning av 5. runde skjer mandag kveld.



Engelsk FA-cup, 4. runde:

Fulham – Hull 4-1 (1-0)

Mål: 1-0 Sone Aluko (17), 1-1 Evandro (Evandro Goebel) (49), 2-1 Chris Martin (54), 3-1 Ryan Sessegnon (66), 4-1 Stefan Johansen (78).

15.143 tilskuere.

Stefan Johansen spilte hele kampen for Fulham. Omar Elabdellaoui og Adama Diomandé spilte hele kampen for Hull.

Millwall – Watford 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Steve Morison (85).

9772 tilskuere.

Sutton United – Leeds 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Jamie Collins (str. 51).

4997 tilskuere.

Rødt kort: Liam Cooper (82, to gule), Leeds.

Manchester United – Wigan 4-0 (1-0)

Mål: 1-0 Marouane Fellaini (44), 2-0 Chris Smalling (57), 3-0 Henrikh Mkhitaryan (74), 4-0 Bastian Schweinsteiger (81).

75.229 tilskuere.