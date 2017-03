(Chelsea-Manchester United 1-0) Utvisningen av Uniteds Ander Herrera (27) er det store samtaleemnet etter at Chelsea gikk til semifinalen i FA-cupen.

– Ubegripelig, mente Brede Hangeland som TV2-ekspert. Andre syntes det var en helt grei avgjørelse av dommeren.

– Jeg tok dommeren i hånden og gratulerte ham, sa José Mourinho i et intervju etter kampen ifølge BBC.

Det sto 0-0 ved pause, men N'Golo Kanté (25) skjøt Chelsea til semifinale seks minutter ut i 2. omgang.

Chelsea møter Tottenham i semifinalen. I den andre møtes Arsenal og Manchester City. Fire av de fem beste lagene i ligaen er altså involvert.

Bare 35 minutter var gått da Manchester United ble redusert til ti mann. Eden Hazard ble sparket ned gang etter gang. Ander Herrera hadde allerede gult kort, og da han hektet Hazard enda en gang, var dommeren kjapt oppe med gult kort nummer to.

– Antall fellinger av Hazard gjorde at dommeren ville statuere et eksempel. Og så skjedde det mot den eneste United-spilleren som hadde gult fra før, konstaterte TV2-kommentator Øyvind Alsaker.

José Mourinho var – surprise, surprise – ikke enig, men gjorde kjapt en taktisk forandring ved å bytte ut Henrik Mkhitaryan og sette inn Marouane Fellaini.

DUELL: Marcos Rojo takler Diego Costa. Foto: John Sibley , Reuters

Det var ulike oppfatninger om utvisningen var riktig eller ikke:

– Skulle det være rødt kort? Ja! Dommeren hadde nettopp advart United-spillerne om alle fellingene av Hazard. Dette var dumt, fastslo Alan Shearer som ekspert på BBC.

– Jeg synes Herrera var dum. Han kan klage så mye han vil, men det var et nytt frispark mot Eden Hazard rett etter at dommeren hadde bedt United-spillerne roe seg når det gjelder Hazard, sa en annen BBC-ekspert, den tidligere landslagsspilleren Jermaine Jenas.

– Du har allerede et gult kort, hvorfor gjør du det der da? Dommeren er i sin fulle rett til å sende ham av banen.

I det norske TV2-studio var to rogalendinger av en ganske annen oppfatning:

– Det første gule kortet er tvilsomt, mente Erik Thorstvedt.

– Det andre er en vanlig felling. Det er nesten ubegripelig at dommeren kan få det til å bli to gule og rødt, sa Brede Hangeland.

– Det må være en annen terskel for gult kort nummer to. United straffes for å være aggressive. En fryktelig hard straff, mente den tidligere landslagskapteinen.

United har tre rødt kort denne sesongen. Herrera har fått to av dem.

– Dette er en dommer med et fantastisk potensiale, men på fire kamper har han gitt tre straffer og ett rødt kort. Jeg kan ikke forandre det. Jeg tok han i hånden og gratulerte ham etterpå, sa José Mourinho.

– Tenk om United klarer det med ti mann! Det hadde Mourinho elsket, fastslo Thorstvedt i pausen.

JUBEL: N'Golo Kante (i midten) feirer scoringen sin sammen med Cesar Azpilicueta (t.v.) og Eden Hazard. Foto: Eddie Keogh , Reuters

Slik ble det ikke: Etter 51 minutter var det klart for 1-0. N'Golo Kanté tok ellers umulige David de Gea på feil bein. Derfor gikk det pent plasserte skuddet ned i hjørnet for United-keeperen. Skuddet var lavt, og spanjolen rakk ikke fram. Det er Kantés andre Chelsea-mål. Også det første kom mot United.

– Jeg tror United-spillerne forventer at De Gea skal ta skuddet, sa Brede Hangeland i TV2-studioet etter kampen.

– Redningene De Gea har i 1. omgang er mye vanskeligere enn målet, sa Erik Thorstvedt.

– Han står skeivt i mål og for langt inne, mente den tidligere landslagskeeperen.

Ikke lenge etter klarte Marcus Rashford å komme helt alene med Chelsea-keeperen, men Thibaut Courtois viste at han er en målvakt i De Gea-klassen.

Men Chelsea fortsatte å pøse på med angrep. United hang virkelig i tauene, og det var veldig nær 2-0 da Diego Costa såvidt ikke rakk fram på Willians innlegg.

– Fascinerende kamp der det avgjørende øyeblikk er utvisningen av Herrera, sa Hangeland i TV2-studio etterpå.

Det ble et oppgjør med temperatur på Stamford Bridge. Det var også ampert mellom Antonio Conte og José Mourinho på sidelinjen. Dommer Michael Oliver måtte gå ut og be de to managerne besinne seg mot slutten av 1. omgang.

Manchester United ble ydmyket 4-0 i ligaen i oktober, og det var et bitende nederlag som José Mourinho nok gjerne skulle hevne da han kom tilbake til Stamford Bridge mandag kveld.

Han manglet skadde Anthony Martial og Wayne Rooney, mens Zlatan Ibrahimovic startet på sin trekampers karantene etter albuen mot Bournemouths Tyrone Mings.

Marcus Rashford har vært syk, men meldte seg klar til matchen på Stamford Bridge. David de Gea var tilbake i mål.

Og det fikk Chelsea-spillerne merke. De spilte seg til store muligheter, men Uniteds spanske målvakt var aldeles fenomenal.

– Kjemperedning. Øverste hylle, sa Erik Thorstvedt om Manchester United-keeperen. Få har bedre grunnlag for å uttale seg.

– Han er verdens beste keeper, fastslo Phil Neville på BBC.

United hadde scoret bare tre ganger i løpet av sine ni siste møter med Chelsea før cup-møtet mandag.

Chelsea hadde 12 hjemmeseirer på rad før besøket av United. På de 12 kampene hadde de scoret 38 og sluppet inn seks mål.

– Vi vet at det blir vanskelig. Vi vet at våre motstandere er på maksimum av sitt potensial, sa José Mourinho på forhånd.

Chelsea hadde gjort to endringer siden seieren mot West Ham. Nemanja Matic hadde erstattet Cesc Fabregas og Willian kom inn for Pedro.