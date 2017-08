Morata og Courtois ble syndebukker da Arsenal vant Community Shield

(Arsenal – Chelsea 1-1, 4-1 etter straffekonkurranse) Etter straffebommer fra Alvaro Morata og Thibaut Courtois (!) kunne Arsenal juble på ny i en finale mot Chelsea.

– Hver eneste fotballspiller som kjemper om et trofé vil vinne det, og vi vant det. Vi gjorde en god jobb i dag, men en vellykket sesong skjer kun om vi opprettholder denne kvaliteten 70 ganger i sesongen, og det er målet, sa Arsenal-trener Arsene Wenger i et intervju vist på Viasat 4.

Franskmannen virket rolig og avbalansert, og så ikke ut til å ta av, til tross for at sesongens første premie var klar for pokalhyllen.

Etter 90 spilte minutter var lagene like langt og Community Shield-finalen gikk til straffesparkkonkurranse. Den ble i så måte historisk da det omdiskuterte «ABBA»-systemet skulle testes ut.

Målvakt Courtois gikk opp for å ta Chelseas andre straffe, og viste hvorfor keepere ikke normalt settes opp som straffeskyttere. Målvakten blåste ballen høyt over mål og tok seg til ansiktet i fortvilelse.

Så var det innbytter, nysignering og den dyreste spanjolen gjennom tidene, Morata, sin tur til å bomme. Petr Cech kastet seg så lang han var og reddet landslagsspissens forsøk fra krittmerket.

FORTVILER: Thibaut Courtois tar seg til hodet etter å ha bommet fra krittmerket i straffesparkkonkurransen. Foto: Andrew Couldridge , Reuters

Da kunne Olivier Giroud sette inn den avgjørende straffesparket, til jubel for «hjemmefansen», som slett ikke hadde lange reisen til Wembley.

Valuta for «pengene»

Arsenal har kun hentet kun to spillere i sommerens overgangsvindu. Over en halv milliard kroner ble brukt på Lyons Alexandre Lacazette (26).

Men det var gratissigneringen fra Schalke 04 som reddet dagen for Arsene Wenger.

På stillingen 0-1 med åtte minutter igjen dukket Sead Kolasinac opp på et innlegg fra Granit Xhaka og stanget inn utlingingen. Dermed gikk finalen til straffesparkkonkurranse.

– Fantastisk! utbrøt Wenger.

– Det er akkurat det vi ønsker. Vi har mye kvalitet på benken og det var veldig viktig, sa han om Kolasinacs innhopp.



Etter en målløs førsteomgang, tok det umiddelbart fyr etter pause. Gary Cahill stanget en høy ball mot bakrommet, og der snek Victor Moses seg fri og tuppet inn 1-0 fra kloss hold.

Mannen som ble utvist for 71 dager siden i FA-cupfinalen etter en filming, så ut til å få sin søte revansj mot nettopp Arsenal, men slik gikk det ikke.

– Vi var litt på hælene i starten av andreomgang da vi lå under 0-1. Men alt i alt spilte vi bra. Det var en kamp med høy intensitet mellom to gode lag, fortsatte Wenger.

Chelsea-spiller Pedro, med ansiktsmaske alá Zorro for anledningen, klippet ned Mohamed Elneny etter 81 og fikk direkte rødt kort av dommer Robert Madley.

88 sekunder senere var Arsenals utligning et faktum.

NYSIGNERING: Sead Kolasinac kom gratis fra til Arsenal fra Schalke 04 i sommer og stanget inn utligningen til 1-1 mot Chelsea åtte minutter før slutt. Foto: Kirsty Wigglesworth , AP

Lacazette i stolpen

Nysigneringen Lacazette fikk drøye timen på Wembley før han ble byttet ut, og presenterte seg for fansen allerede etter 22 minutter.

Spissen vendte opp på en femøring i boksen og skrudde ballen utagbart forbi Gary Cahill og målvakt Courtois, men stolpen hindret scoring i debuten.

REVANSJ: Victor Moses (til høyre) jubler for 1-0-scoringen sammen med Michy Batshuayi. Foto: Darren Staples , Reuters

Likevel ga det Arsenal-fansen en forsmak på hva de kan vente seg av rekordsigneringen den kommende sesongen.

Sanchez, Özil og Hazard utelatt

Alexis Sanchez' fremtid virker fortsatt å være uavklart. Tidligere i sommer uttalte han til chilensk media at han ønsket å forlate London-klubben, men spilleren er fortsatt under kontrakt med Arsenal. Likevel var stjernespilleren utelukket fra kamptroppen mot Chelsea etter å ha fått en forlenget ferie i Sør-Amerika forhold til sine lagkamerater.

Wenger svarte unnvikende da han fikk spørsmål om chilenerens fremtid i klubben.

– Jeg kan bare gjenta det jeg sa på pressekonferansen. Grunnen for at vi er i denne finalen er på grunn av spillere som (Laurent) Koscielny, (Shkodran) Mustafi og Sanchez, så jeg vil at de skal ta del i feiringen, sa han.

Utelatt var også Mesut Özil, som ifølge Wenger slet med ankelen.

Conte gjorde på sin side tre endringer fra FA-cupfinalen i mai. Eden Hazard var skadet og overlot plassen til Willian, mens Nemanja Matic (gått til Manchester United) og Diego Costa (ferdig i Chelsea) var erstattet med Cesc Fabregas og Michy Batshuayi.

PSSST! Seieren var Arsenal-trener Arsene Wengers niende strake på nasjonalarenaen.

