Mener Kane-skade kan ødelegge Tottenhams topp fire-sjanser

(Tottenham - Millwall 6-0) Millwall ble et enkelt bytte for Tottenham, men Harry Kanes (23) ankelskade skaper bekymring før sesonginnspurten.

Toppscoreren i Premier League haltet av banen etter åtte minutter. Etter å ha forsøkt seg med et skudd seks minutter ut i kvartfinalen i FA-cupen ble Kane taklet av Jake Cooper.

Høyre ankel fikk gjennomgå, og 23-åringen gikk skuffet i garderoben.

– Skulle han være ute lenge kan det bety noe for kampen om topp fire, sa tidligere Tottenham-keeper Erik Thorstvedt under TV 2s pausesending.

For det var nok mange Tottenham-supportere som tenkte på skaden Kane pådro seg mot Sunderland. Da var han ute fra 18. september til 6. november, da han var tilbake med scoring i London-derbyet mot Arsenal.

Tungt høst uten Kane

– Det er vridning i samme ankel. Dette er ikke gode bilder å se for alle som holde med Tottenham. Dette kan bli en avgjørende faktor i innspurten av Premier League, konstaterte Brede Hangeland.



Perioden uten Kane endte med seks tapte poeng etter uavgjorte resultat mot West Bromwich (1-1), Bournemouth (0-0) og Leicester (1-1).

Spurs maktet å score seks mål i ligaen på fem kamper uten sin nummer ni. Til forskjell har Spurs scoret syv på de siste to kampene i Premier League – Harry Kane har scoret fem av dem.

Skadeomfanget denne gangen er foreløpig uklart.

Tottenham er foreløpig nummer to i Premier League. Ti poeng bak Chelsea, men á poeng med Manchester City (nummer tre), fire poeng foran Liverpool (fire) og seks poeng foran Arsenal (fem - en kamp mindre spilt).

Topp tre gir plass i Champions League neste år, mens fjerdeplassen gir kvalifisering om spill i den gjeveste klubbturneringen.

– Uten Kane er ikke Tottenham det samme laget, la Thorstvedt til om mannen som har scoret 19 ligamål denne sesongen.

Forrige uke: Kanes drømmeår fortsatte

Son med to perlemål

I oppgjøret mot Millwall kom Christian Eriksen inn for skadde Kane. Samtidig ble Heung-Min Son flyttet inn som midtspiss. De to var sentrale i det som ble en transportetappe inn i semifinalen, hvor enten Arsenal, Manchester City eller vinneren av Chelsea-Manchester United venter.

Koreanske Son takket for tilliten som midtspiss med tre scoringer. To av dem var av det herlige slaget, etter at Eriksen sendte Spurs i føringen etter 31 minutter.

Først skar han inn i feltet fra høyre og banket ballen i lengste hjørne med venstrefoten etter 41 minutter.

Ni minutter ut i andre omgang brukte han høyrefoten til å sende Tottenham opp i 3-0-ledelse.

Kieran Trippier slo en presis ball i bakrom. Son startet, festet blikket på ballen og smalt til på helvolley. Ballen satt kontant nede i hjørnet til venstre for Millwalls keeper Tom King.

Utover i omgangen ble 3-0 til 6-0 da Dele Alli, Vincent Janssen og Son pyntet ytterligere på resultatet.

Janssens scoring var hans første i åpent spill for Tottenham, og ble møtt med sangen: He scores when he want, fra hjemmesupporterne.