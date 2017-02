Kultkeeper (45) etterforskes av FA etter pai-spising

Suttons reservekeeper Wayne Shaw (45) gomlet i seg en pai på innbytterbenken under 2-0-tapet mot Arsenal. Nå er det åpnet en etterforskning av hendelsen.

Den mye omtalte tungvekteren ventet til treneren hadde brukt sine tre bytter før han fant frem en pai og kastet den i seg foran TV-kameraene som filmet Sutton-benken. Innledningsvis førte det til at den 125 kilo tunge keeperens legendestatus bare vokste og vokste på sosiale medier, men så viste det seg at det hele var et PR-stunt.

Sun Bets, bettingsiden til den britiske tabloidavisen The Sun, hadde nemlig betalt Sutton for å reklamere på draktene deres og på reklameskiltene rundt banen. Før kampen ga de 8-1 i odds på at Shaw kom til å spise pai på direktesendt TV under kampen. 45-åringen innrømmer at han kjente til spillet.

– Noen av guttene spurte meg hva som var greia med 8-1 i odds for å spise en pai. Jeg sa at jeg ikke hadde spist noe hele dagen, og at jeg kanskje kom til å gjøre det senere, sier Shaw ifølge Daily Mail, og kunne avsløre at det var kjøtt og poteter i paien, og at han hentet den på kjøkkenet i pausen.

FA åpner etterforskning

På spørsmål om han vet om noen som hadde spilt på at han kom til å spise en pai, svarer Shaw:

– Jeg tror det var noen få. Vi har åpenbart ikke lov til å spille. Men jeg tror noen kompiser og noen fans gjorde det. Jeg ville bare spøke litt med dem, sier Shaw.

Nå bekrefter det engelske fotballforbundet (FA) at de har åpnet en etterforskning av saken. Britiske medier, deriblant The Guardian, skriver at FA vurderer straffetiltak etter at Shaw innrømmet at han kjente til pai-spillet.

– Vi etterforsker for å finne ut om det har vært brudd på FAs regler rundt pengespill, sier en talsperson i FA til The Guardian.

Reglene sier nemlig at en spiller ikke har lov til å «instruere, tillate, forårsake eller aktivere» noen som helst person til å vedde på «resultatet, forløpet, oppføreselen eller hvilket som helst annet aspekt av, eller hendelse i, en fotballkamp eller -turnering».

Det britiske lotteritilsynet har også åpnet en etterforskning av saken, for å finne ut om Sun Bets har handlet «med integritet».

– Integritet i sport er ikke en spøk, og vi har åpnet en etterforskning for å finne ut akkurat hva som skjedde. Som en del av dette vil vi se på alle uregelmessigheter i spillmarkedet og etablere hvorvidt operatøren har fulgt lisenskravet om å handlet med integritet, sier direktør i lotteritilsynet Richard Watson til The Guardian.

Refses av sjefen

Sutton kom ut av kampen mot Arsenal med æren i behold og vel så det, etter å ha tapt kun 2-0 mot Premier League-giganten. Manager Paul Doswell er stolt som en hane etter prestasjonen, men fortviler over at andre hendelser stjal oppmerksomheten fra klubbens sportslige bragd.

– Jeg tror Wayne har blitt en global superstjerne fordi han veier 145 kilo. Han har utnyttet det til å skaffe seg litt medieoppmerksomhet. Sannheten er at jeg ikke vet om han gjorde dette på grunn av et veddemål, men det ville ikke overrasket meg. Jeg synes ikke det viser oss fra vår beste side, sier Doswell ifølge The Independent.

Shaws pai-spising er også tema i Telegraph-journalist Paul Haywards kommentar etter kampen. «Wayne Shaws pai-stunt overskygger lagkameratenes modige prestasjoner på banen», skriver han.