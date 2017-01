Kings Bournemouth med cupfadese mot tredjedivisjonslag - mens «Dio» og Henriksen startet i Hull-seier

(Hull-Swansea 2-0 og Millwall-Bournemouth 3-0) Joshua Kings FA Cup-eventyr er over etter at Bournemouth tapte for League One-laget Millwall. Parallelt fikk Markus Henriksen og Adama Diomande begge tillit av lagets nye manager i Hulls seier over Swansea.

Et kriserammet Hull-mannskap ble møtt av glisne tribuner i dagens tredjerundekamp i FA Cupen mot Premier League-rival Swansea. Grunnen til at bare drøyt 6600 tilskuere stilte opp på KCOM Stadium skyldes supporternes misnøye med klubbens eiere.

Nyansatt trener Marco Silva mønstret imidlertid en ellever hvor både Markus Henriksen og Adama Diomande fikk tillit fra start. Etter en 78 minutter lang stillingskrig, vant Hull 2-0 etter scoringer av innbytterne Abel Hernandez og Josh Tymon helt på tampen.

JUBLET: Abel Hernandez kom inn fra benken og satte inn det ene av Hulls mål mot Swansea. Foto: Scanpix

Bournemouth røk ut

Langt verre gikk det for Joshua Kings Bournemouth. Nordmannen var ikke i kamptroppen til møtet med Millwall. I stedet hadde manager Eddie Howe gitt menn med lite spilletid i Premier League muligheten til å vise seg fram.

FORTVILTE: Bournemouth-spiss Lewis Grabban under oppgjøret mot Millwall. Foto: Scanpix

Det resulterte i et 3-0-tap mot tredjedivisjonslaget på The Den i London, noe som betyr at drømmen om FA Cup-troféet er over for denne sesongen.

Millwall ligger på 10. plass i League One, men Steve Morison, Shaun Cummings og Shane Ferguson bidro alle til en nydelig lørdagskveld for hjemmelaget med hver sin scoring.

Musa snudde mot Everton

På Goodison Park møttes Everton og Leicester til storkamp. Romelu Lukaku sendte hjemmelaget i ledelsen i 2. omgang, men to scoringer av Ahmed Musa gjorde at Leicester tok seg videre til 4. runde.

Samme skjebne som Everton led også Premier League-kollega Stoke. Mark Hughes' gutter hadde hjemmebanefordel mot Wolverhampton, men tapte likevel 2-0 etter scoringer av Helder Costa og Matt Doherty.

Tungt ble det også for West Bromwich. Tony Pulis' vanligvis stramt organiserte gjeng klarte ikke holde unna for Derby, som avanserte med en sterk 2-0-seier på The Hawthorns.

Se alle resultatene fra kampene som startet 16.00 her:

Sutton-Wimbledon 0-0, Barrow-Rochdale 0-2, Accrington-Luton 2-1, Birmingham-Newcastle 1-1, Blackpool-Barnsley 0-0, Bolton-Crystal Palace 0-0, Brentford-Eastleigh 5-1, Brighton-MK Dons 2-0, Bristol City-Fleetwood 0-0, Everton-Leicester 1-2, Huddersfield-Port Vale 4-0, Hull-Swansea 2-0, Ipswich-Lincoln 2-2, Millwall-Bournemouth 3-0, Norwich-Southampton 2-2, QPR-Blackburn 1-2, Rotherham-Oxford United 2-3, Stoke-Wolverhampton 0-2, Sunderland-Burnley 0-0, Watford-Burton 2-0, West Bromwich-Derby 1-2, Wigan-Nottigham Forest 2-0, Wycombe-Stourbridge 2-1