Ingen FA-cup på norsk TV: – Vi blir straffet for å være lojale

FA-cupen starter til helgen, men fortsatt har ingen norske TV-kanaler kjøpt rettighetene til den tradisjonsrike turneringen. Norske supporterledere fortviler.

Samtlige Premier League-lag skal i aksjon i FA-cupens tredje runde, som starter med toppoppgjøret West Ham–Manchester City på fredag. Men foreløpig har norske supportere ingen anledning til å se kampene på TV, ettersom ingen norske kanaler foreløpig har valgt å kjøpe rettighetene.

– Jeg er bekymret for utviklingen. I mange år hadde vi en fantastisk situasjon der det ble vist masse kamper på samme sted, men nå har produktet blitt splittet opp og solgt til mye høyere pris. I tillegg får man ikke se mange kamper samtidig. Det begynner å bli rimelig dyrt å følge engelsk fotball, sier Pål Christian Møller, som er styreleder i Liverpools norske supporterklubb.

Han legger ikke skylden på de norske kanalene, men på dem som distribuerer rettighetene i England.

– Mange barn og unge ser aldri fotball fordi foreldrene ikke ønsker å bruke så mye penger på det. Det er en negativ utvikling. De norske supporterne blir straffet. Her er interessen så utrolig stor, og resultatet blir at de som sitter på rettighetene i England, setter prisene opp i Norge. Det synes jeg er ganske ille. Vi blir straffet for å være lojale og støtte laget vårt, sier Møller.

– Betaler såpass mye

Titusenvis av Liverpool-supportere kan se ut til å gå glipp av søndagens kamp mot Plymouth. Det samme gjelder Manchester United-supporterne, som risikerer å måtte være kreative for å få med seg lørdagens hjemmekamp mot Reading.

– Jeg synes det er kjedelig. Det er det nok mange supportere med meg som synes. FA-cupen er tradisjonsrik og det hadde vært hyggelig om det hadde vært mulig å følge den på norske TV-kanaler, sier Bård Skaar Viken, leder av Uniteds skandinaviske supporterklubb.

– Gitt de pengene seerne betaler for å abonnere på diverse sportskanaler, så mener jeg at de bør forvente å kunne få med FA-cupen på kjøpet. Vi betaler såpass mye at prisen burde forsvare full pakke, sier Viken.

Han forventer at noen kommer til å kjøpe rettighetene snart.

– Om vi får sett første runde, det vet jeg ikke. Jeg er ganske sikker på at noen kommer til å kjøpe rettighetene. Engelsk fotball er så populært, sier Viken.

TV 2-sjef: – En prioritet

TV 2-sjef Bjørn Taalesen jobber tett med sportsrettigheter. Han forteller at kanalen, som hadde rettighetene til turneringen frem til forrige sesong, lenge har jobbet med å sikre seg rettighetene til FA-cupen.

– Vi har vært i dialog veldig lenge. Men det handler om pris, sier Taalesen.

– Har norske supportere grunn til å håpe på en løsning før helgens kamper?

– Det begynner jo å haste ...

– Er FA-cupen en prioritet for TV 2?

– Selvfølgelig er det en prioritet, men alt er pris. Men jeg kan love at vi jobber med saken, sier Taalesen, som ikke vil gi noen indikasjoner om hvor høy pris det er snakk om.

VG har vært med sportsdirektør Jan-Erik Aalbu i Discovery, som i høst kjøpte rettighetene til engelsk Championship.

– Vi kommenterer ikke rettigheter som er i spill før vi enten har sikret dem eller andre har sikret dem, sier Aalbu.

VG har foreløpig ikke fått kontakt med Anne Tufte, sportssjef i MTG Norge, som eier Viasat-kanalene.

PS! Det vises FA-cupkamper både i Danmark (6'eren) og Sverige (Viasat).