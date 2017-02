Her har Ibrahimovic gjort det igjen - svensken sendte Manchester United til kvartfinalen

(Blackburn-Manchester United 1-2) Med sitt 24. mål for sesongen skjøt innbytter Zlatan Ibrahimovic (35) Manchester United til kvartfinalen i FA-Cupen.

Zlatan Ibrahimovic behøvde bare 28 minutter på banen mot Blackburn for å sementere Manchester Uniteds plass i kvartfinalen av den gjeveste av de engelske cupene.

Etter å ha entret banen fra benken sammen med Paul Pogba (23) da drøye timen var spilt, omsatte superspissen et nydelig gjennomspill fra sin rekorddyre lagkamerat til scoring bare et kvarter senere.

Med Ibrahimovics vinnermål er Manchester United fremdeles med i alle turneringene laget har deltatt i denne sesongen, inkludert ligacupen hvor Southampton venter i finalen om en uke.

Mourinho applauderte for Blackburn

Men det gikk 15 sjanseløse minutter før det smalt for første gang på Ewood Park, da Marvin Emnes (28) strakk vrista fra om lag 20 meter. Skuddet var hardt, men retningen midt på Sergio Romero (29) som skjøv den hvite og rosa Nike-ballen til siden med to flate hender.

Bare sekunder senere var den vikarierende Manchester United-keeperen derimot ikke i stand til å hindre Blackburn fra å ta ledelsen, etter et nydelig forarbeid av nevnte Emnes.

Den Swansea-eide nederlenderen mottok et langt oppspill, vendte raskt bort sin rødkledde oppasser Marcos Rojo (26) og sendte en perfekt vektet stikker gjennom til spissmakker Danny Graham (31) som hadde distansert Chris Smalling (27) med et klokt løp.

Med kun Romero igjen å overliste, brukte 31-åringen venstrefoten til å klistre ballen opp i det motsatte hjørnet. På sidelinjen var Mancheser United-manager José Mourinho garantert misfornøyd med forsvarsspillet, men portugiseren anerkjente samtidig det glitrende Blackburn-angrepet med et par sekunders applaus.

Armensk finesse

Med stjerner som Ibrahimovic, Pogba og Juan Mata (28) på benken fra start, hadde Henrikh Mkhitaryan (28), Marcus Rashford (19) og Anthony Martial (21) hovedansvaret for å få Manchester United tilbake i kampen.

Til tross for at Blackburn ligger plassert nest sist på nivå to i England, gjorde manager Owen Coyle det vanskelig for Premier League-stjernene med en smal 4-4-2-formasjon.

I etablert spill hadde Blackburn lenge kontroll, men på en kontring etter 27 minutter ble Lancashire-gutta tatt i ubalanse:

Romero satte Mkhitaryan i gang med et risikofylt utkast, før armeneren tuppet ballen forbi en motstander for deretter å spille Rashford alene gjennom med Blackburns keeper med en utsidepasning man sjelden ser maken til på en fotballbane. Muligheten utnyttet Uniteds unge angriper godt ved å runde Jason Steele og trille inn 1-1.

Det ga Ibrahimovic muligheten til å bli matchvinner et kvarter før slutt, noe som gjør at Manchester United er blant lagene i trekningen av kvartfinalene klokken 19.30.